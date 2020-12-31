Jurassic World Evolution, Epic Games Store’da ücretsiz

Epic Games Store yıl sonu indirimi kapsamında, 171 TL değerindeki Jurassic World Evolution ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. Oyunu, 7 Ocak 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz ve kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

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Epic Games Store’un yeni ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games Store, yeni yıl indirimleri kapsamında ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. On beşinci günün ücretsiz oyunu, Jurassic World Evolution oldu. Oyunu, 7 Ocak 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Oyun, kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.

Jurassic World Evolution

Muertes takımadalarının efsanevi adalarındaki operasyonda sorumluluğu üstlen ve dinozorların mucizesini, görkemini ve tehlikesini canlandır. Hayatın bir şekilde yolunu bulduğu belirsiz bir dünyada Bilim, Eğlence ya da Güvenlik çıkarlarına göre inşa et.

Çevrelerindeki dünyaya göre düşünen, hisseden ve tepki veren dinozorları biyomühendislikle canlandır. Dinozorlarına eşsiz davranışlar, özellikler ve görünümler vermek için hayatın kendisiyle oyna, sonra kayıp dinozor DNA’sını bulma yolunda sürdürdüğün küresel arayışını finanse etmek için bu dinozorları elinde tut ve onlardan kâr elde et.

Büyük resmi kontrol etmek için derin yönetim araçlarını kullan ya da karada veya havada mücadelelerle yüzleşmek için işe doğrudan kendin el at. Seriden ve parmaklarının ucundaki onlarca yıllık Jurassic hikâyesinden ikonik karakterleri içeren yepyeni bir anlatımda adalarını genişlet ve kendi yolculuğunu belirle.