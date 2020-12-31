Oyun
Jurassic World Evolution, Epic Games Store’da ücretsiz
Epic Games Store yıl sonu indirimi kapsamında, 171 TL değerindeki Jurassic World Evolution ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. Oyunu, 7 Ocak 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz ve kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.
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Epic Games Store’un yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store, yeni yıl indirimleri kapsamında ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. On beşinci günün ücretsiz oyunu, Jurassic World Evolution oldu. Oyunu, 7 Ocak 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Oyun, kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
Jurassic World Evolution
Genel
STALKER 2 oyununun yeni bir fragmanı yayınlandı
Kıyamet sonrası bir senaryoyu konu alan STALKER 2 oyununun yeni tanıtım videosu yayınlandı. Paylaşılan fragman kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Ukrayna merkezli oyun geliştiricisi GSC Game World, STALKER 2 için yeni tanıtım videosu yayınlandı. STALKER 2’nin yayınlanan yeni fragmanı ile beraber oyunun geliştirilen grafikleri gözler önüne serildi. İlk defa 2007 yılında piyasaya sürülen bilgisayar oyunu STALKER, döneminin en beğenilen oyunlarından biri olmayı başarmıştı.
Söz konusu oyunun fragmanına baktığımızda, hızlı tempolu olması, kasvetli bir hava sunması ve zor şartlar altında bazı görevleri gerçekleştirmek üzerine kurulu olduğuna vurgu yapılıyor.
İlk oyunun temasına ev sahipliği yapan devam oyunu STALKER 2 , ayrıca ilk oyuna sadık kalarak geliştirildiğini de görmekteyiz. Bunun yanı sıra sahip olduğu korku temasıyla da ön plana çıkmayı başaran yapım, hem grafikleriyle hem de atmosferiyle oyuncuların dikkatini çekmeyi başarıyor.
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Hikaye bazlı bir oyun olmasına rağmen açık dünya formunda sunulan STALKER 2’nin, oyuncuların verdikleri kararlar ile birlikte ilerleyecek. Oyun, Çernobil bölgesi içinde gerçekleşecek ve eskilerinin yanı sıra yeni konumlara da sahip olacak.
STALKER 2 oyununun net bir yayın tarihi bilinmiyor ancak 2021 yılında yayınlanması bekleniyor. İlk olarak Xbox Game Pass sistemine dahil olacak olan oyun; PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için de yayınlanacak.
Genel
Epic Games günün ücretsiz oyunu: Torchlight 2
Epic Games Store, yıl sonu indirimi kapsamında, 31 TL değerindeki Torchlight 2 oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.
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2020 yılının sonunda özel bir kampanya ile yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games Store’un bugünkü ücretsiz oyunu Torchlight 2 oldu.
Torchlight 2, pek çok RPG ve Hack’n Slash severin gözünde iyi bir yere sahip bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda seçebileceğimiz dört farklı sınıf bulunuyor. Oynayış tarzınıza göre aynı sınıftaki ve benzer ekipmanlara sahip karakterlerin bile oldukça farklı olabilmesini sağlıyor.
Epic Games Store’un ücretsiz verdiği oyunda, Vildrean ismi verilen bu büyük evrende ortamı keşfederken, oyunun atmosferi ise gerçekten de dikkat çekici. Yağmur, kar gibi farklı hava şartları altında oyunda savaşıyor olmak oyuna farklı bir hava katıyor. Ayrıca söz konusu oyunda internet üzerinden arkadaşlarınızla birlikte maceralara atılabiliyorsunuz.
Torchlight 2 oyunu için minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows XP SP3/Vista/Windows 7
- İşlemci: x86 uyumlu 1,4 GHz veya daha hızlı
- RAM: 1 GB
- Depolama: 1,7 GB
- Görüntü kartı: DirectX uyumlu 3D grafik kartı, en az 256 MB bellek
- DirectX®: 9.0c
- Not: İnternetten oynayabilmek için internet bağlantısı gerekmektedir.
Epic Games’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Torchlight 2 oyununu henüz indirmediyseniz 31.12.2020 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
Genel
Epic Games günün ücretsiz oyunu: Solitairica
Epic Games Store, yıl sonu indirimi kapsamında, 17 TL değerindeki Solitairica oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.
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2020 yılının sonunda özel bir kampanya ile yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games Store’un bugünkü ücretsiz oyunu Solitairica oldu.
Righteous Hammer Games tarafından geliştirilen Solitairica, herkesin bildiği Solitaire oyununu temeline koyarak oyunculara RPG türünde karşılaşmaları ve roguelike oyunlarının sunduğu bir deneyimi sunuyor.
Solitairica, toplamda dört enerji türüne ev sahipliği yapıyor: Saldırı, savunma, çeviklik ve irade. Oyunda ilerledikçe yeni yetenekler ve sınıflar açılıyor. Açılan bu yetenek ve sınıflar da oyunu oynama şeklinizde önemli bir yere sahip oluyor.
Solitairica oyunu için minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista SP2
- İşlemci: 1.8 GHz, Dual Core
- Bellek: 2 GB RAM
- Depolama: 800 MB
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Ekran Kartı: Nvidia 8800, ATI 2900, or Intel HD4000
Epic Games’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Solitairica oyununu henüz indirmediyseniz 30.12.2020 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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