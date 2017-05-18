Merakla Beklenen Star Trek: Discovery’nin İlk Fragmanı Yayınlandı

CBS, Star Trek: Discovery’nin ilk fragmanını bugün yayınladı. Fragmanda Federasyon, uzay gemileri, yeni karakterler kısacası herşey var.

Star Trek: Discovery, Kaptan Kirk ve Spock’ın Atılgan’ın köprüsüne çıkmasından 10 yıl öncesini konu alıyor. Fragmanda ilk olarak Kaptan Philippa Georgiou rolünde Michelle Yeoh ve First Officer Michael Burnham rolünde Sonequa Martin-Green bir çöl gezegenin yürürken başlıyor.

Fragmanda Klingonları da görüyoruz ve gerginlik artıyor. CBS, Discovery’i 2015 yılında duyurmuştu ve geçen sene düzenlenen San Diego Comic-Con’da da kısa bir görüntü paylaşmıştı. Ancak zamandan beri bazı problemler mevcut çünkü dizinin geçtiğimiz Ocak ayında başlayacağı açıklanmıştı. Dizi daha sonra Mayıs’a ertelendi ve daha sonra ileri bir tarihe ertelendi.

Dizide rol alacan k olan Bryan Fuller ise American Gods’ın çekimlerinden dolayı diziden ayrıldı. CBS dizi için yeni bir yayınlanma tarihi vermedi ancak Discovery’nin sonbaharda yayınlanmaya başlaması bekleniyor.