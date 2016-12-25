Star Citizen, Amazon’un Oyun Motoruna Geçiş Yaptı

Evet, Star Citizen hala daha oynanmaya hazır olmaktan çok çok uzak olabilir fakat kesinlikle olduğu yerde saymıyor diyebiliriz.

Cloud Imperum Games tarafından yapılan açıklamaya göre hem Star Citizen hem de Squadron 42 artık Crytek’in CryEngine motorunu kullanmak yerine Amazon’un Lumberyard motorunu kullanacak. Bu bilgi oyunun Alpha 2.6 sürüm notlarında yer aldı. Şirketin açıklamasına göre Lumberyard’ın CryEngine kökleri sayesinde bu değişim oldukça kolay ve sorunsuz oldu. Bu değişikliğin nedeni ise Amazon Web Services üzerinden Twitch yayınlarının daha basit yapılması.

Şirket yaklaşık olarak bir seneden uzun süredir Amazon ile görüşme içerisindeydi. Yani bu değişikliğin altında Crytek’in mali açıdan zor durumda olması yatmıyor. Zamanlama yine de oldukça önemli çünkü Crytek oyun motorunu geliştirmeyi bıraktığını açıklarsa Cloud Imperium panik olmuş bir şekilde bu değişikliği yapmak istemiyor. Ancak bu değişiklik oyunun daha da gecikmesine neden olsa da projeyi tamamen riske atmaktan iyidir.