Square Enix, Hitman serisinin geliştiren IO Interactive’e yatırım yapmayı bırakacağını ve bununla ilgili 43 milyon$’lık bir kayıp olacağını açıkladı.

Square Enix, IO Interactive’in potansiyel yatırımcılar ve dağıtıcılar ile görüşmeye başladığını açıkladı. Bu özellikle Hitman hayranları ve oyun serisinin geleceği için kötü bir haber. Oyunun son versiyonunu farklı bir şekilde dağıtılmıştı ve bu durum oyuncuları pek memnun etmemişti.

Serinin son oyunu Hitman adıyla çıkmış ve tam bir oyun yerine DLC paketleri halinde bölüm bölüm yayınlanmıştı. Bütün paketler 2016 yılı içerisinde çıktı ancak bu yöntem büyük eleştiri aldı. Büyük bir ihtimalle bu oyundan sonra bu şekilde yayınlanan bir oyun daha göremeyeceğiz. En azından dağıtıcılar şirketler bu şekilde oyun çıkarmayı düşünmüyorlardır.

Şimdilik yeni bir Hitman oyunu görmek de biraz zor gibi duruyor. Bu son aylarda yalnız bırakılan 3. seri oldu. Square Enix daha önce Mankind Divided’ın satışları istendiği gibi olmadığı için Deus Ex serisine ara verdiğini açıklamıştı. Bu hafta başında ise Mass Effect: Andromeda’nın hayal kırıklığı olması nedeniyle BioWare’in Mass Effect serisine bir süre ara verdiği haberleri çıkmıştı.