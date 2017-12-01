Spotify’dan 139 TL’ye Yıllık Üyelik!

Spotify Premium, yeni yıllık üyelik paketi ile sınırlı bir süre için yepyeni bir fırsat sunuyor. Bugünden itibaren yeni ve mevcut Spotify kullanıcıları 10 aylık Premium paketi fiyatına 12 ay boyunca Premium üyelik hakkı kazanıyor.

Spotify, bildiğiniz gibi aylık ödeme sistemine sahip olan ve bireysel ile aile paketi olacak şekilde iki farklı tür abonelik sistemi sunuyor. Ancak oluşturulan yeni kampanya ile yıllık ödeme sistemi de Spotify ekosistemine dahil oldu.

Hali hazırda 13,99 TL aylık ödeme yapan bireysel premium kullanıcılarına yönelik başlatılan kampanya ile 139 TL karşılığında 1 yıllık Spotify Premium kullanımına başlayabileceksiniz. Tek seferlik ödeme ile 365 gün boyunca sınırsız müziğe kavuşacak olan kullanıcılar, bu yeni yıllık paketle aylık abonelikte her ay ödedikleri 13,99 TL’den de 2 aylık bir tasarruf fırsatı yakalayacak. Yıllık üyelik paketinin sona ermesiyle birlikte kullanıcı hesabı eski üyelik paketine, halihazırda kullanıcıların ödedikleri fiyat üzerinden geri dönecek.