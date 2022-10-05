Spotify, toplulukları zararlı içeriklere karşı korumada lider olarak tanımladığı Kinzen şirketini satın aldığını duyurdu. İki firma 2020’den bu yana içeriği denetlemek için işbirliği yapıyordu, ancak satın alma Spotify’ın Kinzen’in makine öğrenme teknolojisi ve işgücünün kontrolünü ele geçirdiğini görecek.

Spotify’ın Küresel Halkla İlişkiler Başkanı Dustee Jenkins konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Kinzen ve olağanüstü ekibiyle uzun süredir etkili ve işbirliğine dayalı bir ortaklığımız var. Şimdi birlikte çalışarak, zararlı içerikleri tespit etme ve ele alma becerimizi daha da geliştirebileceğiz ve daha da önemlisi, yerel bağlamı daha iyi dikkate alacak şekilde. Bu yatırım Spotify’ın platform güvenliğine yaklaşımını genişletiyor ve içerik oluşturucular ve kullanıcılar için güvenli ve keyifli bir deneyim yaratma taahhüdümüzü ne kadar ciddiye aldığımızın altını çiziyor.”

Spotify’ın dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ve içeriklerin farklı dillerde duyulduğu düşünüldüğünde, Spotify’ın bu materyalleri denetleyebilmesi önemlidir. Kinzen’in teknolojisi sayesinde Spotify yüzlerce dil ve lehçedeki ses içeriğini analiz edebiliyor ve zararlı olup olmadığına karar verebiliyor. Teknoloji o kadar sofistike ki, içeriğin nüansına ve niyetine göre zararlı içeriği de ayırabiliyor.

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Spotify’ın satın alınması, yazının yazıldığı sırada hisse fiyatına yardımcı olmuyor gibi görünüyor. Piyasa açılışında 94,63 $ değerindeydi, ancak o zamandan bu yana %5,41’den fazla düşüşle 89,51 $’a geriledi. İkinci çeyrekte beklentileri karşılayamayan şirketin üçüncü çeyrek raporu 25 Ekim’de açıklanacak.