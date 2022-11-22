Spotify, podcast kayıtları sırasında ortaya çıkan arka plan gürültüsünü azaltabilen yeni bir aracı duyurdu. Ses Geliştirme adı verilen yeni araç doğrudan Anchor’dan çalışıyor ve prodüksiyonların kalitesini artırmayı vaat ediyor. Spotify 2019 yılında podcast platformunu satın aldı.

Spotify’a göre, içerik oluşturucular bir düğmeye dokunarak kayıtlardaki gürültüyü düzeltebilecekler. Doğrudan Anchor uygulaması üzerinden kayıt yaptıktan hemen sonra, “geliştir” adı verilen bir düğme ayarlamaları yapmanıza ve ardından iyileştirmelerle birlikte yayınlamanıza olanak tanıyacaktır.

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Şirket, aracın “arka plan gürültüsünü ortadan kaldırdığını ve sesleri orta ses seviyesinde seviyelendirdiğini” belirtiyor. Ancak bu özelliği kullanmak için bitmiş ses dosyaları göndermek mümkün değildir.

Şirket ayrıca Audio Enhancement’ın “yeni başlayanlar ve prodüksiyonlarını geliştirmek için daha az gelişmiş ekipmana sahip podcast yayıncıları” için uygun olduğunu belirtiyor. Araç küresel olarak kullanılabilir.

Anchor, resmi blogunda yayınladığı bir yazıda, “[İnce ayarların] sonucu, gürültülü bir kafede, metroda veya arka planda ağlayan bebeklerle kaydedilmiş olsa bile daha iyi ses veren bir sestir” diyor.

Şirket ayrıca bu işlevin “arka plandaki gürültüyü önemli ölçüde azaltabildiğine” ve cep telefonlarındaki mikrofonların kalitesini artırdığına dikkat çekiyor. Yeni aracı Anchor’un Android ve iOS platformlarındaki uygulamasında kullanabilirsiniz.