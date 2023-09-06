Spotify, dünyanın önde gelen müzik dinleme platformlarından biri olarak hızla büyümeye devam ediyor. Ancak platformun ücretli kullanıcıları, ücretsiz abonelerin sayısındaki artışla aynı hızda büyümüyor. Spotify, bu dengesizliği düzeltmek ve daha fazla ücretsiz kullanıcıyı ücretli abonelere çevirmek amacıyla bazı değişiklikler üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Ücretsiz aboneler yakında şarkı sözlerinden mahrum kalabilir!

Spotify Ücretsiz Kullanıcılarını Ücretli Aboneler Yapmak İstiyor!

Son gelişme, Spotify’ın şarkı sözleri özelliğini ücretli abonelere özel hale getirme yolunda attığı adım oldu. Çalan şarkının sözlerini ekranda gösteren bu özellik, artık ücretsiz kullanıcılar için ödeme duvarının arkasına konulmuş durumda. Bazı ücretsiz kullanıcılar, şarkı sözlerini görmek istediklerinde “Spotify Premium’da şarkı sözlerinin keyfini çıkarın.” mesajıyla karşılaşıyorlar.

Spotify’ın PR yöneticisi CJ Stanley’e göre, bu değişiklik şu an için sınırlı sayıda kullanıcıyla test ediliyor ve henüz kalıcı bir değişiklik olarak kabul edilmiyor. Ancak şirketin bu özelliği test etmesi, önümüzdeki dönemde platformda yaygınlaştırma planları olduğunu işaret ediyor.

Spotify’ın ücretsiz kullanıcıları, geçtiğimiz yıl yüzde 34 oranında artarak 343 milyona ulaştı. Diğer yandan ücretli abone sayısı da yüzde 17 artışla 220 milyona ulaştı. Bu nedenle Spotify, ücretsiz kullanıcıları arasında Premium özelliklere erişimi sınırlayarak, daha fazla kişinin ücretli aboneliğe geçiş yapmasını hedefliyor.

Bu değişiklikler, Spotify’ın platformunun sürdürülebilir büyümesini sağlama amacı taşıyor ve ilerleyen günlerde daha fazla benzer değişikliğin görülmesi muhtemel.

Bu şirket adına anlaşılabilir bir hamle olsa da, reklamlı da olsa ücretsiz aboneliğin keyfini çıkaran bazı kullanıcılar bu değişikliği hoş karşılamayacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Spotify’ın bu adımı doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!