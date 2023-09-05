Sektörün kıdemli analisti Luke Lin’in raporlarına göre, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, önceki modellere göre ciddi bir fiyat artışıyla karşı karşıya olabilirler. Bu iddia, özellikle Pro modellerindeki titanyum kasalar ve büyük modeldeki periskop kamera teknolojisi gibi yeni özelliklerin maliyetini yansıtıyor. Türk müşteriler iPhone 15 Pro serisi için neredsye 100.000 lirayı gözden çıkarmak zorunda kalabilir!

Özellikle iPhone 15 Pro ve Pro Max’in Fiyatlarında Artış Bekleniyor!

iPhone 15 Pro ve Pro Max’in fiyatlarında titanyum kasa ve gelişmiş kameradan dolayı fiyat artışı beklenirken, diğer yandan iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin mevcut fiyatlandırmayı sürdüreceği tahmin ediliyor. Apple, bu yeni fiyat politikasıyla 2023’ün ikinci yarısında dünya genelindeki akıllı telefon talebinde yaşanan genel bir düşüşle başa çıkmaya çalışıyor.

Rapora göre, Apple, bu dönem için tedraikçilerine 80 ila 90 milyon adet iPhone 15 siparişi verdi. Ancak bu rakam, geçen yıl iPhone 14 modelleri için verilen 90 ila 100 milyon adetlik siparişe kıyasla bir düşüş anlamına geliyor. Yani Apple da satışlarda bir düşüş bekliyor. Yine de üretim rakamları firmanın hedefinin yüksek olduğuna dair sinyaller veriyor.

Sipariş payında önde gelen model ise iPhone 15 Pro Max olarak öne çıkıyor. Onu sırasıyla iPhone 15 Pro, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus izliyor. İlgin şekilde, Apple’ın en çok satılmasını beklediği model, fiyatın en yüksek olacağı model olmuş.

İddia edilen fiyat artışıyla birlikte, iPhone 15 Pro ve Pro Max’in önceki modellere göre en az 100 dolar daha pahalı olması bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse, iPhone 14 Pro 999 dolardan, iPhone 14 Pro Max ise 1.099 dolardan başlıyor. Yani iPhone 15 Pro’nun 1.099 ila 1.199 dolardan, iPhone 15 Pro Max’in ise 1.199 ila 1.299 dolardan başlayabileceği tahmin ediliyor.

Çeşitli vergi hesaplama sistemleri üzerinden başlangıç model iPhone 15 Pro Max’in fiyatını hesapladığımızda yaklaşık 70.000 lira gibi bir rakam görüyoruz, ki bu gerçekten inanılmaz bir artış anlamına geliyor. Apple’ın burada özellikle ülkemizde döviz kurlarını da dikkate alabileceğini söylemek mümkün.

Bu fiyat artışlarına dair daha önce de bazı tahminler ortaya atılmıştı. Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın hem iPhone 15 Pro hem de iPhone 15 Pro Max’in fiyatını artırmayı düşündüğünü belirtmişti. Analist Jeff Pu da iPhone 15 Pro modellerinin iPhone 14 Pro modellerinden daha pahalı olabileceğini ifade etti.

Bununla birlikte, tedarik zinciri bilgileri Apple’ın gelecek yıl her iki Pro modelinin ekran boyutlarını artıracağını gösteriyor gibi görünüyor. İddialara göre, bu iki cihazın ekran boyutları 6,1 inç ve 6,7 inçten, sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 inçe yükselecek. İşte tüm bu gelişmelerin merakla beklenen “Wonderlust” etkinliğinde netlik kazanması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple nasıl bir fiyat belirleyecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!