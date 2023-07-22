Tam 12 yıl önce, Spotify Premium, Amerika Birleşik Devletleri’nde müzikseverlerin hizmetine sunuldu ve bu dönemde müzik dinleme alışkanlıkları büyük bir değişime uğradı. O yıllarda, üniversiteden yeni mezun olanlar için müziklerin iTunes veya torrent yoluyla yüklenip yerel olarak paylaşıldığı günlerdi. Ancak aylık yalnızca 9.99 dolara genişliğiyle dudak uçuklatan bir müzik kütüphanesine erişim sağlayan Spotify, herkesin varsayılan müzik uygulaması olmuştu. 12 yılın ardından Spotify fiyatlarına ABD’de ilk zam geldi! Bu zammın bize de gelmesi işten bile değil!

YouTube Premium’un Ardından Spotify da Zam Yaptı!

ABD’de şu sıralar ekonomide bir çalkantı var. Başkanlık seçimlerine kısa süre kala, bizim kadar kötü olmasa da, ülkede ekonomik bir kriz yaşanıyor. Enflasyon gerçeği artık Amerikalıları da vurmuş durumda. Zam furyası ilk olarak YouTube Premium ücretleriyle başlamıştı. Şimdiyse Spotify Premium ücretleri zamlanıyor.

Kısa sürede diğer müzik akış platformlarını geride bırakan bir fenomen haline gelen Spotify, aradan geçen 12 yıla rağmen, Apple Music, YouTube Music ve Amazon Music gibi çeşitli rakipler piyasaya sürülse de, aylık fiyatta değişim yapmamıştı.

Ancak, son haberlere göre, Spotify ilk kez Amerika Birleşik Devletleri’nde fiyatında bir artış yapmaya hazırlanıyor. Wall Street Journal tarafından paylaşılan bilgilere göre, hizmetin fiyatı 1 dolarlık, yani yaklaşık 30 TL’lik, bir artışla aylık 10.99 dolara yükselecek. Ancak, bu artışın yalnızca Bireysel planı kapsayacağı belirtiliyor. Duo veya Aile planları fiyat değişikliğinden etkilenmeyecek gibi görünüyor.

Spotify’ın fiyat artışı kararı, rakip platformlardan biri olan Apple Music’in zaten 10.99 dolarlık bir ücret talep ettiği düşünüldüğünde doğal bir adım olarak karşılanabilir. Spotify, rekabetçi bir pazarda varlığını sürdürmek için bu tür bir değişiklik yapmak zorunda hissetmiş olabilir. Apple Music’in artan popülaritesi, Spotify’ın da fiyatlarını güncelleme gerekliliğini anlamasını sağlamış olabilir.

Gelgelelim, müzikseverlerin bu fiyat artışını kabul edip etmeyeceği merak konusu olmuş durumda. Bazıları, hizmetin sunduğu keşfedilebilirlik ve kullanıcı dostu arayüz gibi avantajlardan ötürü ekstra ücreti ödemeyi tercih edebilirken, diğerleri ise Apple Music’in daha iyi ses kalitesi ve sanatçılara daha fazla ödeme yapma gibi özellikleri nedeniyle bu platforma geçiş yapabilir. Nihayetinde, tüketici tercihleri ve müzik akış hizmetlerinin sunduğu özellikler, hangi platformun daha cazip olduğunu belirleyecektir.

Ancak bu zamların bir de Türkiye ayağı var. Her ne kadar Disney, Netflix, Apple Music ve Spotify gibi birçok platform ülkemize özel fiyatlandırma yapsa da, artan döviz kurları nedeniyle Türkiye de zam potasında yer alıyor. ABD’deki 1 dolarlık artışın ülkemize de yansıma ihtimali yüksek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bize de zam yakın mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!