Microsoft tarafının 12 Eylül’de gerçekleştirdiği Surface etkinliğinin odak noktaları Surface 9 Pro, Surface Laptop 5 ve Surface Studio 2 Plus olsa da, firma Windows işletim sistemli bir bilgisayara sahip iPhone kullanıcıları için de sevindirici bir haber paylaştı.

Buna göre, Windows 11’in farklı markalarla da uyumlu çalışacağından bahseden firma, uzun zamandır beklenen Apple Music ve Apple TV uygulamalarının nihayet Microsoft Store’a ekleneceği bilgisini paylaştı!

Apple Music, iTunes’un Müzik Servisinin Yerini Alabilir!

Firmanın söylediklerine göre, 2023 yılında Apple Music ve Apple TV uygulamaları Microsoft Store’a geliyor. Bu sayede Windows işletim sistemi yüklü bir bilgisayar kullananlar da bu uygulamaları cihazında deneyimleyebilecek. Microsoft cephesinin oyun konsolu olan Xbox’lardaysa Apple Music uygulaması zaten kullanılabiliyordu.

Aslında Windows bilgisayarlarda da Apple Music olduğunu söylemek mümkün. Her ne kadar birçok kullanıcı Microsoft Store’daki iTunes uygulamasını iPhone’larını yedeklemek veya sıfırlamak amacıyla kullansa da, iTunes’un bir de müzik sekmesi bulunuyordu. Ancak bu servis, oldukça eski bir tasarıma sahip olması ve düşük donanıma sahip bilgisayarlarda oldukça yavaş çalışması nedeniyle eleştirilmişti.

Apple Music uygulamasının Microsoft Store kitaplığına eklenmesi sayesinde, kullanıcılar tamamen yenilenen bir arayüzü deneyimleyebilecek. Apple Music’in Windows’a gelmesiyle beraber iTunes’un kaderi de merak ediliyor.

Her ne kadar Apple Music, yalnızca Apple Music aboneliğini kullanmak isteyen kullanıcılar için biçilmiş kaftan olsa da, iPhone’larını yedeklemek/sıfırlamak isteyen kullanıcıların iTunes’a ihtiyaç duyduğunu söylemek mümkün. Yani iTunes’un aynı şekilde hizmet vermeye devam edeceğini söyleyebiliriz.

Windows 11’in Fotoğraflar Uygulamasına iCloud Fotoğraflar Desteği Geliyor!

Apple Music ve Apple TV’ye ek olarak, Windows 11 yüklü cihazlardaki “Fotoğraflar” uygulamasına Apple’ın fotoğraf servisi olan iCloud Fotoğraflar desteği geliyor. Bu sayede kullanıcılar direkt olarak yerleşik “Fotoğraflar” uygulamasından iCloud fotoğraflarına ulaşabilecek.

Bu özelliği kullanmak için, Microsoft Store’dan iCloud uygulamasının yüklenmesinin yeterli olacağı belirtiliyor. Kullanıcılar iCloud hesaplarına giriş yaptıktan sonra otomatik olarak iCloud fotoğrafları cihazlarındaki Fotoğraflar uygulamasında görüntülenecek. Kullanıcıların hangi fotoğrafların iCloud Fotoğraflar’dan olduğunu görebilmesi için, bu fotoğraflarda bir Apple Fotoğraflar logosu bulunacak.

Microsoft’un yaptığı bu değişiklikler ile açık bir ekosistem oluşturmaya çalıştığını ve daha çok kullanıcıyı çekmek istediğini söylemek mümkün. Bunun firma için doğru bir hamle olduğu kesin.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Windows’taki Apple uygulamaları desteği artırılmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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Microsoft’un söyledkilerine bakılırsa, Apple Music ve Apple TV uygulamaları 2023 yılında Microsoft Store kitaplığına eklenecek. Apple Music uygulaması, Microsoft cephesinin oyun konsolu olan Xbox modellerinde zaten kullanılabiliyordu. Microsoft, etkinlikte Apple Music’in Xbox modellerinde kullanılabilir olmasına atıfta bulunarak, “Kullanıcıların Apple içeriklerine Windows ve Xbox cihazlarından daha kolay ulaşabilmesini amaçlıyoruz.” ifadesini kullanmıştı. Aslında, Apple Music’in iTunes ismiyle Windows cihazlara yüklenebildiğini söyleyebiliriz. Ancak iTunes’un yalnızca müzik dinlemek için değil, iPhone modellerini yedeklemek ve sıfırlamak için de kullanılabildiği biliniyor. Aslında uygulamanın birçok kullanıcı tarafından müzik dinlemekten çok, iPhone yedeklemek/sıfırlamak için kullanıldığını söylemek mümkün. Bu nedenle Apple Music’in ayrı bir uygulama olarak sunulması akıllıca bir hamle olacaktır.