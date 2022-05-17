Güney Koreli üretici Samsung, rakiplerinin aksine bir hamleyle, elektrikli otomobil sektörüne aracı kendisi üretip satmak anlamında girmeme kararı aldı.

Samsung yönetimi derinlemesine analiz ve müşterilerle yapılan görüşmelerin ardından, kullanıma hazır elektrikli otomobil segmentine girmenin hem kâr açısından hem de müşteri yönetimi açısından iyi bir eşleşme olmayacağı konusunda fikir birliğine vardı.

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Diğer bir sorun ise markanın içinde bulunduğu mevcut aşamada olabilir, yani rakip Apple ve Çinli Xiaomi gibi markalar bir marka geliştirmeye çalışırken zaten yılların deneyimini biriktirirken segment için stratejik bir planı yok.

Ek olarak 2021’in başlarında şirket, tamamen dijital bir elektrikli aracın iç tasarımı konseptini bile sundu ve akıllı servislerle entegre oldu, ancak şimdi bunun sadece yeni iş ilişkilerinin kurulması için bir teknolojinin kanıtı olduğu giderek daha açık görünüyor.

Ancak Güney Koreli’nin kararı, kendisini bu segmentten tamamen soyutladığı anlamına gelmiyor. Aksine, marka, otomobiller de dahil olmak üzere diğer markalar için geleneksel bir bileşen tedarikçisidir. Örneğin, piller, kameralar gibi öğelerin üreticisi ve tamamı elektrikli otomobillerde kullanılma potansiyeline sahip çip üretiminde liderdir. Neler düşünüyorsunuz? Bize yorumlar kısmından bildirin.