Spofity Lite uygulaması, yaklaşık bir yıllık beta sürecinden sonra nihayet çıktı. Şimdilik 36 ülkeye sunulan uygulama, adından da anlayabileceğiniz gibi ana Spotify uygulamasına oranla daha düşük teknik özelliklere sahip telefonlar için geliştirildi.

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Spotify Lite neler sunuyor?

Sadece 10 MB‘lık yer kaplayan uygulama Android 4.3 veya üzeri işletim sistemli telefonlarda çalışıyor. Ayrıca uygulamayı kullanmak için illa Premium abonesi olmanıza da gerek yok. Depolamayla birlikte veri tüketimi konusunda da farklı özellikler sunan uygulamada, isterseniz kendinize limit belirleyebiliyorsunuz.

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Spotify’ın açıklamasına göre ana uygulama olan özelliklerin %90’ı Spotify Lite uygulamasında yer alıyor. Ancak şirket yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre bu sürümün şimdilik iOS için sunulması ne yazık ki düşünülmüyor. Şirket daha çok Hindistan gibi eski Android cihazların çokca kullanıldığı pazarları hedefliyor. Şu anda şirketin 217 milyon kullanıcısı bulunuyor ve bu kullanıcıların 100 milyonu ücretli aboneler.

Spotify Lite uygulamasının sunulduğu 36 ülke arasında ne yazık ki Türkiye yok. Bu ülkeler Brazilya, Kanada, Meksika, Arjantin, Peru, Şili, Kolombiya, Bolivya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Guetamala, Honduras, Nikaragua, Panama, Paraguay, Urugay, Suudi Arabistan, Mısır, Cezayir, Lübnan, Fas, Tunus, Umman, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Güney Afrika, Endonezya, Filipinler, Vietnam, Malezya ve Hindistan olarak sıralanıyor.

Spotify Lite neler sunuyor?