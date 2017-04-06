Spotify Kayıpsız Müzik Servisi Gerçekten Para Vermeye Değer Mi?

Mart ayında Spotify kayıpsız müzik servisini test etmeye başladı ve bu durum bir Reddit kullanıcısı tarafından ortaya çıkarılmıştı.

Daha sonra Spotify’ın içerisinde yer alan bir kaynak bu durumu doğrulamıştı. Yani servisin Hi-Fi hizmeti yolda ancak bunun için aylık olarak ekstra 5-10 dolar gibi bir ücret gerekecek. Müzik servisinin rakiplerinden birisi olan Tidal aylık 19.99 dolara Hi-Fi ses seçeneği sunuyor.

Spotify ise bugüne kadar sıkıştırılmış ses dosyaları kullanıyordu. Servisin masaüstü uygulaması 160 kbps, mobil uygulaması ise 90 kbps bitrate destekliyor. Diğer taraftan ücretli kullanıcılara ise masaüstünde ve mobilde 320 kbps yüksek kaliteli seçenek de sunuluyor. Ancak Hi-Fi ya da kayıpsız ses dosyası 1.411 kbps bitrate’e sahip.

Bir ses dosyası sıkıştırıldığında algoritma ses dosyasında insan kulağının duyamayacağı bitleri siliyor ve böylelikle dosyanın genel boyutu düşürülmüş oluyor. Objektif olarak söylemek gerekirse sıkıştırılmış dosyalar çalındığında kulağınıza daha az ses geliyor. Kayıpsız ses dosyalarında ise böyle bir durum yaşanmıyor.