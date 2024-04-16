Spotify‘ın abonelik fiyatlarını artırmayı planladığına dair yeni bir rapor, müzik akışı platformunun bazı ülkelerde fiyatlandırma stratejilerini yeniden düşündüğünü ortaya koyuyor. Özellikle, şirketin yakında daha pahalı bir “Music Pro” aboneliği sunabileceği belirtiliyor. Spotify kayıpsız müzik için ekstra ücret isteyecek.

İçindekiler Spotify kayıpsız müzik paralı olacak

Spotify kayıpsız müzik paralı olacak

Yayınlanan rapora göre, Spotify’ın yeni abonelik planı, kayıpsız ses gibi ek özellikleri içerebilir. Apple Music’in kayıpsız ses desteğini duyurmasından önce bile, Spotify’ın benzer bir özelliği gündemdeydi. Ancak şimdi, The Verge’den gelen bilgilere göre, Spotify’ın bu özelliği sunacak yeni bir plan üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Spotify uygulamasındaki kodlar, yeni “Music Pro” planının detaylarını gösteriyor. En dikkat çekici özelliklerden biri kayıpsız ses desteği. Spotify, FLAC formatında ses dosyalarını sunarak dinleyicilere daha yüksek kalitede müzik deneyimi sağlayabilir. Bu, sesin orijinal kayıtta olduğu gibi aktarılmasını sağlayarak daha ayrıntılı bir ses deneyimi sunuyor.

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Kayıpsız ses, sıkıştırılmış ses dosyalarında bilgi kaybı olmadan müziği ileten bir teknoloji. Bu da dinleyicilerin müzikteki her ayrıntıyı daha net bir şekilde duyabilmelerini sağlıyor. Ancak, bu özelliğin tam anlamıyla değerlendirilebilmesi için kaliteli kulaklık kullanımı öneriliyor.

Spotify kayıpsız müzik planı, sadece kayıpsız ses özelliğiyle sınırlı kalmayabilir. Raporda, planın kullanıcılara parçaları hızlandırma, karıştırma ve remiksleme gibi yeni özellikler sunacağı belirtiliyor. Ayrıca, belirli kulaklık modelleri için optimize edilmiş ses sunumu da planın bir parçası olabilir.

Ayrıca, Music Pro abonelerinin daha gelişmiş yapay zeka tabanlı filtreler kullanarak oynatma listeleri bulma ve oluşturma yeteneklerine sahip olabileceği belirtiliyor.

Ancak, Spotify’ın bu yeni abonelik planını ne zaman piyasaya süreceği ve fiyatlandırma politikasının nasıl olacağı henüz net değil. Ancak, Spotify’ın kayıpsız ses gibi özellikler için ek ücret talep etme eğiliminde olduğu düşünüldüğünde, Music Pro planının da benzer bir fiyatlandırma modeli izleyebileceği öngörülüyor. Bu gelişmelerle ilgili daha fazla ayrıntı geldikçe sizi güncelleyeceğiz. Bakalım Spotify kayıpsız müzik özelliği için gerçekten de ekstra para isteyecek mi?