Spotify, iOS 14.8 ve iOS 15’teki Sorunları Kabul Etti!

Spotify, iOS 14.8 ve iOS 15’teki pil sorunlarını kabul etti, yakında düzeltme sözü verdi.

Bir dizi rapor ve şikayetin ardından Spotify, uygulamasının iOS 14.8 ve en son iOS 15 güncellemesinde aşırı pil tüketimine ve aşırı ısınma sorunlarına neden olabileceğini kabul ederek, çok da uzak olmayan bir gelecekte düzelteceğine dair söz verdi.

Spotify, web sitesinde haftalar önce başlayan uzun ve devam eden bir destek iletisinde, pil tüketimi raporlarından haberdar olduğunu ve bu raporları teknik iOS ekibine ilettiğini söylüyor. Spotify, bir düzeltmenin ne zaman geleceğini veya bunun bir uygulama güncellemesi mi yoksa diğer sorun giderme adımları mı olacağını belirtmiyor.

“Verileri engelledim. Spotify kullanılıyorsa telefonum %30-40/saat pil tüketiyor.

Apple Podcast uygulaması iyi çalışıyor. %3-4/saat pil tüketiyor.

iPhone 11’im tehlikeli derecede sıcak olduğu ve eriyecek ya da patlayacakmış gibi hissettirdiği için Spotify’ı silmem ve Premium aboneliğimi sonlandırmam gerekiyor. “

Başka bir kullanıcının şikayeti şu şekilde:

“Son güncellemeden beri aynı sorunu yaşıyor. Şimdilik Apple Music’e geçmek zorunda kaldım.”

Konuyla ilgili sorunlarını bildiren kullanıcılar, Spotify’ın arka plan etkinliği nedeniyle pil ömrü tüketicisi olarak listelendiğini ve bunun net bir nedeni olmadığını belirtiyor. Raporların çoğu iOS 14.8 ve iOS 15.0 sürümlerini kullanan kullanıcılardan gelse de eski iOS sürümlerinde de pilin çok hızlı bir şekilde tükendiğine dair başka raporlar da var. Bu kullanıcılara olası bir yama ve geliştirilmiş güvenlik için güncelleme yapmaları öneriliyor.

Bir başka kullanıcı ise şikayetini şu şekilde dile getiriyor:

“Bu sorun bende de var. Çok hızlı pil tüketimi ve yüksek ısı. iPhone 12 Mini, iOS 15.0’daki en son Spotify sürümü.”

İlginizi çekebilir: Yeni iOS 15 Özelliği ile iPhone Modelleri Hayat Kurtarabilir!

Spotify aşırı drenajın ana suçlusu olarak tutulurken, bazı kullanıcılar için ‌iOS 15‌’te de bir hata olabileceğinden şüphe ediliyor. ‌iOS 15‌, yeni çıkan iPhone 13 ile sınırlı Apple Watch işlevselliği, Apple Music ile ilgili sorunlar ve Apple’ın düzeltme sözü verdiği diğer hatalar da dahil olmak üzere birden fazla hatayla dolu. Apple, bu sorunları ve diğerlerini düzeltmek için bu hafta en kısa sürede iOS 15.0.1‘i piyasaya sürmeyi planlıyor.

Kaynak: MacRumors