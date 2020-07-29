Galaxy Note 20, optimize edilmiş Exynos 990 ile gelecek!

Herkes Galaxy Note 20 serisinin global varyantlarında Snapdragon yonga setini görmek isterken, Samsung Exynos ile devam edeceğini açıkladı. Şirket, Güney Kore ve ABD dışındaki küresel pazarlarda Exynos 990 yonga setini kullanacak. Samsung‘un bu hamlesi kullanıcılar tarafından büyük tepki aldı. Hatta bazı Samsung kullanıcıları, şirkete bununla ilgili dilekçe gönderdi.

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Exynos 990, Galaxy Note 20 serisi için optimize edilecek mi?

Samsung, Galaxy Note 20 serisi için Exynos 990 yonga setini optimize edeceğini açıkladı. Galaxy S20 serisinde karşılaşılan sorunlardan ötürü şirket bu tarz bir yöntem izleyecek. Samsung‘a göre optimize edilmiş Exynos 990, Snapdragon 865+’tan daha iyi bir termal sisteme sahip olacak. Bunun yanı sıra performans tarafında hiçbir kayıp olmayacağı belirtiliyor. Kaynaklara göre bu geliştirilmiş yonga seti daha çok Exynos 990+ gibi olacak. Fakat marka tarafından böyle bir açıklama bulunmuyor.

Geçtiğimiz günlerde Samsung’un hissedarları, amiral gemisi telefonlarda Exynos yonga seti kullanılmasına tepki vermişti. Exynos 990‘a yapılan bu güncellemenin başlıca sebeplerinden birisi bu olabilir. Aynı zamanda Note 20 serisinde Exynos işlemcinin kullanılacağını duyan pek çok kullanıcı hayal kırıklığına uğramıştı. Eğer Samsung‘un hedeflediği gibi hem verimli hem de performanslı bir yonga seti haline gelirse Snapdragon 865+ ile yarışabilir. Bu konuda en net bilgileri 5 Ağustos’ta gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde cihazın tanıtımında göreceğiz.