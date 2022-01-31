Spotify Hesap Silme | Spotify’da hesap nasıl silinir?

İsveç asıllı bir müzik veri akışı sistemi olan Spotify her gün aynı şarkıları dinlemekten sıkılanlar için mükemmel bir kurtarıcıdır. Hem müzik listeleri hem radyoları ile dünya müziklerine açılan bir kapı olan Spotify ülkemizde de dünyamızda da çok sayıda kullanıcıya sahiptir. Müzik severler Spotify sayesinde EMI, Sony, Universal gibi dünyaca ünlü plak şirketlerine kayıtlı olan seçilmiş müzikleri herhangi bir kısıtlama olmadan dinleme imkanını elde ederler. Spotify üzerinden istenilen müziklere; sanatçı adı, albüm adı, şarkı adı, tarz gibi farklı kriterlere göre arama yapılarak ulaşılabilir.

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Spotify Nasıl Kullanılır?

Spotify kullanımı son derece kolay bir uygulamadır. Spotify kullanılabilmesi için öncelikle Android ya da iOS uygulamasının indirilmesi gerekir. Daha sonra kullanıcı Spotify üzerinde yeni bir üyelik oluşturur. Üye olduktan sonra kullanıcı Ayarlar kısmına girerek hesabını Facebook ile senkronize edebilir. Böylece kullanıcılar arkadaşlarının dinlediği şarkıları da kolayca görebilirler. Sol üstte bulunan Gözat butonuna tıklayarak en çok dinlenen listeler, pop, rock, club, jazz, country gibi kategorilerden dilediklerini seçebilirler. İsterlerse Karışık Çal kısmına basıp listelerini karışık bir şekilde çalabilirler. “+ Takip Et” kısmına tıklayarak Çalma Listeleri bölümüne kaydedebilirler. Menü aracılığıyla çalma listelerine ulaşabilirler. Buradan istemedikleri listeleri silebilir, indirebilir ya da arkadaşlarıyla paylaşabilirler.

Spotify Ücretli mi?

Spotify hem ücretli hem ücretsiz kullanılabilir. Kullanıcılar ücretli yani Premium üyelik tercih edebilecekleri gibi standart üyelikle de kendilerini uçsuz bucaksız bir müzik dünyasında yolculuğa çıkabilirler. Standart üyeliklerde kullanıcıların karşısına belirli aralıklarla reklamlar çıkar. Belirli sayıda şarkı atlama hakkı vardır. Premium üyelikte ise kullanıcılar istedikleri kadar şarkı atlayabilirler. Beğendiği şarkıları çevrim içi indirme hakkına sahip olurlar. Bu sayede istedikleri zaman herhangi bir veri ağına ihtiyaç duymaksızın Spotify’a girebilir ve indirdikleri şarkıları istedikleri zaman istedikleri yerde üstelik reklamlar nedeniyle kesintiye uğramadan dinleyebilirler.

Müzik sahipleri ile anlaşmaları bulunan Spotify standart üyelerinden reklamlar aracılığıyla para kazanır. Premium üyelerden ise aylık üyelik ücreti yoluyla gelir elde eder ve telif hakkı ödemelerini yapar. Bu sayede kullanıcılarına istedikleri müziği dinleme hakkını tamamen yasal olarak verir. Devasa bir şarkı veri tabanına sahip olan Spotify’ın web ara yüzü, bilgisayar programı ve mobil uygulaması vardır. Oynatma listesi hazırlama ve çevrim dışı müzik dinleme gibi birçok farklı özellik Spotify tarafından kullanıcılara sunulur. Shazam ile Spotify’ın entegrasyonu sayesinde kullanıcılar Shazam’da seçtikleri müzikleri Spotify’da ücretsiz ve kolay bir şekilde dinleyebilirler.

Spotify Hesabınızı Silmek İsterseniz

Spotify dünya genelinde son zamanların en çok kullanılan müzik aplikasyonu olmasına rağmen bazen kullanıcılar çeşitli nedenlerden dolayı Spotify kullanmaktan vazgeçebilirler. Bu durumda Spotify üyelik silme işlemini gerçekleştirebilirler. Spotify hesabını silmeden önce kullanıcıların dikkat etmesi gereken birkaç önemli nokta vardır.

Spotify hesabı silme işlemi yapıldıktan sonra kullanıcı adının kaybedileceği noktası göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun anlamı kişinin daha sonra aynı kullanıcı adıyla yeni bir hesap oluşturamayacağıdır. Spotify hesap silme işleminden sonra kullanıcının kaydettiği müziklerin ve müzik listelerinin tümü kaybolur. Aynı şekilde kullanıcı tüm takipçilerini kaybeder. Eğer Spotify üyeliği standart üyelik değil de Premium üyelik ise Spotify üyelik silme işlemi yapılmadan önce ilk adım Spotify Premium üyeliğinin iptal edilmesi olmalıdır.

Spotify üyelik silme işleminin ilk adımı https://www.spotify.com/tr/about-us/contact/ adresine gitmek ve İletişim Formu’na tıklamaktır. Ekrana gelen sayfada Hesap butonuna basılır. Hesabımı Kalıcı Olarak Kapatmak İstiyorum seçeneğine tıklanır. Hesabı Kapat butonuna tıklanır. Daha sonra açılan sayfada yeniden Hesabı Kapat seçeneğine tıklanması gerekir. Spotify hesap silme işlemi gerçekleştirilmeden önce Spotify’ın hesap kapatıldığında neler olacağı konusundaki yazısı okunarak Devam butonuna basılmalıdır. Kullanıcıya bu aşamada hesabı neden kapatmak istediğine dair bir soru yöneltilir. Kullanıcının bu soruyu yanıtlaması ve Soru Gönder butonuna basması istenir. Bu işlemlerin ardından kullanıcının e-posta adresine bir doğrulama linki gelir. Spotify hesap silme işleminin tamamlanması için e-posta adresine gelen linkin tıklanması gerekir. Bu linke tıklandıktan sonra Spotify hesap kapatma işlemi başarıyla tamamlanmış olur. Bununla birlikte Spotify hesabını kapatan kullanıcılara 7 günlük süre tanır. 7 günlük süre içerisinde kullanıcı hesabını silmekten vazgeçerse normal bir şekilde hesabına giriş yapabilir ve bu sayede Spotify hesabını silme işlemini iptal edebilir.

Spotify Hesap Silme İşleminden Sonra Ne Olur?

Spotify hesap silme işleminden sonra kullanıcı adı artık kullanılamaz hale geldiğinden kullanıcının aynı kullanıcı adı ile yeni bir hesap açma imkanı bulunmaz. Oluşturulmuş olan çalma listelerinin tamamı kaybolacağından beğenilen şarkılara bir daha ulaşılamaz. Yine Spotify üzerinde takipçileri olan kullanıcılar Spotify hesap silme işleminden sonra takipçilerini de kaybederler.

Spotify İle Sınırsız Müzik Zevki Yaşayabilirsiniz

2008 yılında internet ve mobil sektörüne giriş yapan Spotify insanların müzik dinleme alışkanlığını baştan sona değiştiren bir müzik dinleme uygulamasıdır. Spotify kullanıcıların dinlemek istediği şarkıyı indirmek yerine bulut sunucu üzerinden kendilerine sunarak dinlemelerini sağlar. Bu aslında Spotify’ın diğer müzik platformları ile arasındaki en büyük farktır. Yerli ve yabancı müzik konusunda adeta sınırsız bir kaynak olan Spotify özellikle depolama alanı konusunda sıkıntı yaşayan ve müzikleri kaliteli dinlemek isteyen kullanıcılar için en iyi uygulama olma özelliğine sahiptir.

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra Spotify işletim sistemi fark etmeksizin tüm akıllı telefonlarda, kişisel bilgisayarlarda, internet bağlantısı olan televizyonlarda ve konsollarda bile kullanılabilir.

Spotify son derece geniş bir müzik arşivine sahiptir. Kullanıcıların bu müzikleri legal bir şekilde dinleyebilmesi için birçok anlaşma yapılır ve müziklerin sahiplerine belirli bedeller öder.

Spotify’ın ücretsiz sürümünde diğer bir deyişle standart üyelikte kullanıcılar istedikleri şarkıları istedikleri sırayla dinleyemezler. Şarkılar rastgele bir şekilde ilerler. Kullanıcının istediği şarkıyı dinlemesi için sıranın ona gelmesini beklemesi gerekir. Diğer platformlarda sunulan yüksek kaliteli ses, standart mobil sürüm kullanıcılarına sunulmaz. Aynı zamanda kullanıcılar istedikleri parçaları indirip diledikleri zaman dinleme imkanından yararlanamazlar. Diğer bir deyişle online dinlenmesi gerekir.

Spotify’ın tablet ve bilgisayar sürümünde mobil cihazlardan farklı olarak istenilen şarkının dinlenebilmesi imkanı vardır. Ancak yüksek ses kalitesi başta olmak üzere diğer premium özellikler kullanılamaz.

Spotify’ın Premium sürümünde ise kullanıcılar mobil ve web sürümleri üzerinden istedikleri parçaları en yüksek kaliteyle dinleme hakkını elde ederler. İstedikleri takdirde daha sonra dinlemek üzere cihazlarında depolayabilirler. Spotify Premium kullanıcıları istedikleri müzik listelerini Offline dinleme özelliğinden yararlanarak istedikleri yerde ve istedikleri zaman dinleyebilirler. Bununla birlikte Spotify’dan indirilen müziklerin yalnızca Spotify içerisinde kullanılabileceği ve Spotify hesabı dışındaki diğer cihazlara aktarılamayacağı göz ardı edilmemelidir.