Spotify, “Ebeveyn Filtresi” özelliğini getiriyor

Spotify, Aile için Premium aboneliklerine yeni özellikler ekliyor. Yeni özelliklerin kullanıma sunulmasıyla birlikte ebeveynlere çocuklarının dinleme alışkanlıkları üzerinde daha fazla kontrol imkanı sağlıyor.

Dünyanın önde gelen dijital müzik platformlarından Spotify, Premium Aile Planı’na eklediği özellik ile ebeveynler, küfür, şiddet ve uyuşturucu gibi ifadelerin yer aldığı şarkıları filtreleyebilecekler. Böylece Spotify’ın yetişkinlere özel olarak nitelendirdiği içerikleri çocukların dinlemeleri önlenebilecek. Filtrenin değiştirilmesi için şifre gerekecek. Bu da sadece ebeveynlerin bu ayarı kontrol edebilecekleri anlamına geliyor.

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Spotify Family Mix ile aileler için ortak çalma listesi

Diğer yeni özellikler arasında, aile üyeleri için kişiselleştirilmiş olan çalma listelerine erişebilmenizi sağlayan Family Mix (Aile Karması) da bulunuyor. Düzenli olarak güncellenen liste, kullanıcıların müzik zevklerine göre yeni şarkılar keşfetmelerini sağlayacak. Bu sayede aileler, dinledikleri şarkı türünü sevmedikleri bir aile üyesini bu çalma listesinden uzak tutabilecekler.

Şirketin üzerinde çalıştığı özelliklerden bir diğeriyse “Family Hub”. Bu özellikle kullanıcılar, aile üyesi ayarlarını ve diğer tüm hesap detaylarını tek bir başlık altında yönetebilecekler. Spotify, yeni aile özelliklerinin önce İrlanda‘da deneyecek. Bu yenilikler kısa bir süre sonra diğer ülkelerde de kullanılması bekleniyor.

İlk olarak 2014 yılında başlatılan bu üyelik planı şu anda ülkemizde aylık 20.99 TL‘ye sunuluyor. Hesap sahibi dahil olmak üzere kendisiyle aynı adreste yaşayan en fazla beş kişiye kadar aile bireylerini sisteme dahil ederek tek ücret ödeyebiliyor. Bunun haricinde Spotify Premium üyelik herkesin kendi hesabında ayrı ayrı sunuluyor.