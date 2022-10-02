Apple’ın herkesin iPhone’una bir U2 albümü yüklediği zamanı hatırlıyor musunuz? Görünüşe göre Microsoft, Windows 10 ve Windows 11 bilgisayarlara Spotify’ı otomatik olarak yüklüyor. Birçok kullanıcı, yakın zamanda yapılan bir güncellemeden sonra Spotify’ın sihirli bir şekilde masaüstlerinde belirdiğini bildirdi.

Bu sorunla ilgili raporlar geçen hafta Reddit’te ve Microsoft’un destek forumunda ortaya çıkmıştı. TechRadar‘daki yeni raporlar, bunun nispeten yaygın bir sorun olduğunu gösteriyor.

Spotify’ın otomatik olarak yüklenen sürümü başlangıçta başlatılacak şekilde ayarlanmıştır. Ayrıca Windows Görev Çubuğunda da bir yer kaplıyor ki bu da deneyimsiz Windows kullanıcıları için oldukça sinir bozucu bir durum.

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Şimdi, bu “normal” Spotify uygulaması değil. Spotify’ın Microsoft Store tarafından dağıtılan sürümüdür, bu da kullanıcılardan neden kurulumu doğrulamalarının istenmediğini açıklayabilir. Microsoft, bir uygulamayı bilgisayarınıza zorla yüklerken kurulum sihirbazlarını ve diğer güvenlik engellerini atlayabiliyor.

Ne Microsoft ne de Spotify bu hikaye hakkında yorum yapmadı. Şirketlerin Spotify’ı kasıtlı olarak PC’lere zorlayıp zorlamadıkları bilinmiyor.