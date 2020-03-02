Spotify arayüzünde değişikliğe gidiyor!

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yanlış bilgilendirmeyi önleme çabalarının bir parçası olarak Cuma günü bir TikTok hesabı açtı.

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle binlerce kişi yaşamını yitirdi. Bilim insanları virüse karşı çare bulmaya çalışırken salgına karşı sosyal medyada da mücadele sürüyor. Zira Koronavirüs ile ilgili sosyal medyada pek çok yalan içerik mevcut.

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Virüsün yayılmasını kontrol altına almak için çalışan Dünya Sağlık Örgütü, sosyal platformlarda toplumu bilgilendirmeye devam ediyor. WHO’nun ilk TikTok videosunda, enfeksiyon önleme ve kontrolünün teknik lideri Benedetta Allegranzi, insanların kendilerini yeni koronavirüsten korumak için alabilecekleri önlemleri açıklıyor. İlk videonun açıklama kısmındaysa “Size güvenilir ve zamanında halk sağlığı tavsiyesi sunmak için TikTok’a katılıyoruz” notu paylaşıldı. Ayrıca ek bilgi için izleyenleri kuruluşun web sitesine yönlendiriyor.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar toplumu aldatıcı yönde paylaşımlarda bulunuyor. WHO, salgının son birkaç haftasını Facebook, Twitter, Tencent ve TikTok gibi platfromlarda virüs ile alakalı yanlış bilgilendirme ile mücadele ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü ayrıca Instagram gibi diğer sosyal medya hesaplarında da koronavirüsü hakkında doğru bilgileri yayınlamak için adımlar attı. Kuruluşun Instagram profili, insanların kendilerini virüslerden nasıl koruyabileceklerini konusunda bilgilendiren paylaşımlar ile dolu.

WHO’nun dünya tarafından büyük bir tehlike olarak görünen koronavirüsü hakkında bilgilendirmek için her türlü yoldan insanlara ulaşmaya çalışması çok olumlu bir davranış olarak görülüyor.