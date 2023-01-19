Apple geçtiğimiz günlerde Apple M2 Pro ve M2 Max yonga setlerini içeren MacBook Pro modellerini tanıtmıştı. Bugün ise DigiTimes raporuna göre Apple, 2023’ün ikinci yarısında yeni bir MacBook Air piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu modelde 3nm ile üretilmiş Apple M3 yonga seti yer alabilir. Raporda, endüstri kaynaklarına atıfta bulunarak, “Tedarik zinciri, 2023’ün ikinci yarısında güncellenmesi beklenen ve 3nm işlemci ile donatılabilen daha uygun fiyatlı MacBook Air’e daha fazla odaklanıyor” deniliyor.

Ancak maalesef ki bu rapor, MacBook Air veya daha farklı ürünlerin lansmanı hakkında herhangi bir detay vermiyor. Apple’ın çip üretim ortağı TSMC, Aralık ayı sonlarında 3nm çiplerin seri üretimine başladı. Bir sonraki MacBook Air’deki M3 çip, bu yılın sonlarında iPhone 15 Pro modellerinde A17 Bionic çipin yanı sıra Apple’ın ilk 3nm çiplerinden biri olabilir.

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Bu haftanın başlarında Apple analisti Ming-Chi Kuo, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’nun 2024’te 3nm M3 Pro ve M3 Max çipleriyle de güncelleneceğini iddia etti. Ekran endüstrisi analisti Ross Young geçen ay 15 inç MacBook Air’in 2023’ün ilk yarısında piyasaya sürüleceğini düşünüyor. Bugünkü rapor doğruysa, belki de 3nm çipli hem 13 inç hem de 15 inç MacBook Air’ler bunun yerine 2023’ün ikinci yarısında piyasaya sürülecek diyebiliriz.

Apple M2 çipli mevcut MacBook Air Temmuz ayında piyasaya sürüldü ve ekranda çentik, MagSafe şarjı, 1080p kamera ve daha fazlası ile yepyeni bir tasarıma sahip. Apple ayrıca M1 çipli bir MacBook Air satmaya devam ediyor. Muhtemelen M3’ün gelmesi ile birlikte Apple M1 yonga setine sahip son Mac’ler de satıştan kaldırılacak.