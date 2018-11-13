Spotify, Apple Watch uygulamasını kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor!

Spotify, Apple Watch cihazları için geliştirdiği uygulamasını resmi olarak kullanıma açtı. Ünlü stream servisi, uygulamanın testlerine bu ayın başlarında başlamıştı.

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Spotify, Apple Watch uygulamasıyla neler sunacak?

Uygulamanın bu ilk versiyonu, Apple Watch üzerinden müzik çalmaya ve stream servisinin kullanıldığı diğer cihazların kontrol edilmesine izin veriyor. Uygulamayı kullanma şansına erişenler; uygulamanın oldukça kullanışlı olduğunu, çalan şarkı seçimlerinin kolayca yapılabildiğini ve kullanılan diğer cihazlarla bağlantı kurulabildiğini belirtiliyor.

Uygulamanın en önemli dezavantajı ise henüz internet bağlantısı olmadan müzik dinlemeye izin vermemesi. Şirket, üçüncü parti uygulamalarla aşılabilen bu engelin ilerde yapılacak güncellemelerle düzeltileceğini söyledi.

İOS kullanıcıları popüler stream servisinin Apple Watch uygulamasını önümüzdeki hafta indirebilecekler.