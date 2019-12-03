Haber
Spotify 2019’un enlerini açıkladı: Rap müzik tavan yaptı!
Spotify, her yıl olduğu gibi 2019 yılının da en çok dinlenen şarkı, albüm ve sanatçılarını açıkladı. Yayımlanan listede ciddi bir rap üstünlüğü dikkat çekiyor.
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Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de rap şarkılarının ve sanatçılarının parçaları dikkat çekiyor. Dünya genelinde Post Malone en fazla dinlenen sanatçı olurken onu Billie Eilish ve Ariana Grande takip ediyor. Türkiye’de Ezhel‘in ciddi üstünlüğü görülürken Ben Fero ve Sagopa Kajmer de Ezhel’in ardından en çok dinlenen sanatçılar oldu.
Albüm tarafında ise Türkiye’de rap, pop ve rock albümlerinin dikkat çektiği görülüyor. Ben Fero’nun Orman Kanunları bu yılın en dinlenen albümü olurken, Ezhel’in Müptezhel ve Billie Eilish’in When We All Fall Asleep, Where Do We Go? albümleri takip ediyor. Şarkı tarafında yine Türkiye’de rap üstünlüğü var. Yine Ezhel lider konumda iken Felaket şarkısı en çok dinlenen oldu. Ardından çok konuşulan Norm Ender’in Mekanın Sahibi parçası gelirken, üçüncü sırada ise Biladerim İçin bulunuyor.
Aşağıda ise tüm yayınlanan listeyi görebilirsiniz;
Spotify 2019 Özeti (Wrapped) GLOBAL Top Listeler:
En Çok Dinlenen Sanatçılar:
En Çok Dinlenen Albümler:
- WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish
- Hollywood’s Bleeding – Post Malone
- thank u, next – Ariana Grande
- No.6 Collaborations Project – Ed Sheeran
- Shawn Mendes – Shawn Mendes
En Çok Dinlenen Şarkılar:
- “Señorita” – Camila Cabello, Shawn Mendes
- “bad guy” – Billie Eilish
- “Sunflower” – Post Malone, Swae Lee
- “7 Rings” – Ariana Grande
- “Old Town Road – Remix” – Lil Nas X, Billy Ray Cyrus
En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:
En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar:
En Çok Dinlenen Podcast’ler:
- The Joe Budden Podcast with Rory & Mal
- My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark
- Gemischtes Hack
- Fest & Flauschig
- The Misfits Podcast
Spotify 2019 Özeti (Wrapped) TÜRKİYE Top Listeler:
En Çok Dinlenen Sanatçılar:
En Çok Dinlenen Albümler:
- ORMAN KANUNLARI – Ben Fero
- Müptezhel – Ezhel
- WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish
- Akustik Travma – Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Sevda Gibi – Ufuk Beydemir
En Çok Dinlenen Şarkılar:
- Felaket – Ezhel
- Mekanın Sahibi – Norm Ender
- Biladerim İçin – Ben Fero
- Ay Tenli Kadın – Ufuk Beydemir
- Ela – Reynmen
En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:
En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar:
En Çok Dinlenen Podcast’ler:
Sosyal Medya
Facebook üzerinden, Google Fotoğraflar’a veri aktarılabilecek!
Facebook, yayınladığı yeni araçla sosyal paylaşım platformu üzerindeki videoları ve fotoğrafları direkt olarak gönderebileceksiniz. Şirket, aslında bu yazılımı bazı baskılar neticesinde üretmek zorunda kaldı.
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Silikon Vadisinin dev kuruluşu üzerine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve birçok benzeri yapılaşmanın baskıları altında kaldı. Google ve Apple’a da buna benzer yaptırımlar uygulayan Avrupa’nın düzenleyici kuruluşları gerek vergilendirme sistemler, gerekte monopolitik unsurların etkisiyle yollarını değiştirme kararları almışlardı.
Artık sıra Facebook’a geldi. Firmanın kullanıcıların kişisel verilerini transferini gerçekleştirme konusunda hızlı davranması gerekiyor. Sosyal medya devi yaptığı açıklamalarda, kullanıcıların Facebook üzerindeki bilgilerini aktarmalarına yarayan on yıllık eski bir projeyi tekrar hayata döndüreceklerini belirtti. Hesabınızı kapatmak istediğinizde veya verilerini yedeklemeye kalkıştığınızda direkt bu servisi kullanabileceksiniz.
Ancak Facebook yazılımı, veri taşınabilirliği ilkesine bağlı kalarak insanlara kontrol erişimi sağlamak, ayrıca da yenilikçiliğe teşvik etmek için uygulamaya koyduklarını aktardı. Evet, tabii ki bunların dışında düzenleyici kuruluşların baskısını da işin içerisine dahil etmek lazım. Ama şirketler bu tip unsulardan feragat etmeyeceklerdir.
Sonuç olarak, firmanın uyguladığı politika sosyal medya kullanan müşterilerine yönelik olumlu dönüşler sağlamasına yarayacak. Firmanın paylaştığı bülten hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, burada vermiş olduğum bağlantı linkinden ulaşabilirsiniz.
İlk olarak İrlanda’da başlayan bu uygulama, firmanın ücretsiz olarak kullanıma sunduğu bir yazılım. Bu yazılım, video ve fotoğraflarınızı direkt olarak Google’a yüklemenize izin veriyor. Proje ayrıca açık kaynaklı olması yanıyla kullanıcıların verilerinin kopyalanması söz konusu olmuyor. 2020 yılı içerisinde marka, daha çok ülke için bu uygulamanın çapını genişletmeyi planlıyor.
Akıllı Telefonlar
Yeni hızlı şarj teknolojisi rekorları alt üst ediyor!
Günümüzde şarj sürelerini azaltmak için çeşitli yenilikler denense de, kullanıcılar hızlı şarj teknolojilerinden tam anlamıyla memnun değil. Görünüşe göre geliştirme aşaması tamamlanan yeni bir şarj teknolojisi, Xiaomi’nin henüz piyasaya çıkmayan 100W değerindeki teknolojisini bile geride bırakacak!
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Yeni nesil hızlı şarj teknolojisi: 1 dakikada %80 doluluk oranı mümkün mü?
Pekin Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Küresel Mezunlar Forumu, mobil cihazlar için devrimsel bir şarj teknolojisini ortaya çıkardı. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin geliştirdiği hızlı şarj teknolojisine ilişkin araştırma sonuçları, Profesör Huang Yunhui tarafından paylaşıldı. Aktarılan verilere göre azot katkılı sert karbon anot kullanılarak yapılan çalışmalarda 1 dakika şarj ile %80 oranında batarya dolumu mümkün oluyor.
Yunhui’nin verdiği bilgilere göre proje 2014 yılında üniversite bünyesinden çıktı ve Huawei’ye devredildi. Bunun yanı sıra hızlı şarj teknolojisinin Huawei P30 modelinde denendiği ve olumlu sonuçlar alındığı da bildiriliyor. Ayrıca projenin güvenilirlik anlamında kanıtlanması için bazı yarışmalara katılması ve çevrecilik ödülü alması da dikkat çekiyor.
Xiaomi’nin geliştirdiği 100W süper şarj teknolojisi, 4.000 mAh kapasiteli bir bataryayı 17 dakika içerisinde tamamen dolduruyor. Ancak bu teknoloji uygun şartlar sağlanamadığı için henüz endüstriyel üretime taşınabilmiş değil. Halihazırda Huawei’nin elinde bulunan karbon anot bazlı projenin gerçek hayata uyarlanması durumunda uzun şarj sürelerinin tamamen ortadan kalkabileceği iddia ediliyor.
Haber
Rusya artık kendi yazılımları yüklü olmayan cihazları yasaklayacak!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sisteminde yayımlanan ve 1 Temmuz 2020 ile yürürlüğe girecek dikkat çeken yasayı onayladı.
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Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi tarafından oluşturulan yasa ile 1 Temmuz 2020‘den itibaren devletin belirlediği Rus yapımı yazılımları ön yüklü olarak cihazında bulundurmayan şirketlere yaptırımlar uygulanacak. Yani artık tüm cihaz üreticileri Rus yapımı yazılımları cihazlarında ön yüklü getirmek zorunda olacak. Bunların içine tüm akıllı telefon markaları katılırken, tüm bilgisayar markalarını da bu listeye ekleyebiliriz.
Bu yasayla birlikte Rus bilişim şirketlerinin daha rekabetçi hale geleceği ve tüketici haklarının da korunacağı düşünülüyor. Bazı uzmanlar tarafından ise yasanın Rus bilişim sektöründe karmaşaya neden olacağına dikkati çekiyor. Ayrıca Rus menşeili birçok şirket bu yasanın kendileri açısından iyi olacağını söylüyor. Çünkü Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketler artık Rusya’da Yandex hizmetlerini ve mail.ru servisini ön yüklü olarak getirmek zorunda kalacak.
Bu şekilde Rus şirketler, indirme sayıları ile ön plana çıkarken, dünya genelindeki yazılım rekabetine katılmış olacak. Vladimir Putin‘in de onay vermesinden sonra artık yasa 1 Temmuz 2020 ile uygulanmaya başlayacak. Şirketlerin ise bu duruma nasıl tepki vereceği merak konusu.