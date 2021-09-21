Basın Bülteni
Spor Antrenmanlarınıza OPPO Band Eşlik Ediyor
OPPO’nun 1.1 inç genişliğinde tam renkli ekrana sahip akıllı bilekliği Oppo Band, spor ve sağlık verilerini düzenli olarak takip edebilmek isteyen kullanıcılar için raflarda yerini almış durumda. 12 farklı egzersiz moduyla kullanıcıların hızlı yaşam temposuna eşlik eden Oppo Band, uyku sırasında bile aktif olarak kandaki oksijen (SpO2) değerini ve optik sensörü sayesinde kullanıcıların nabzını ölçüp kaydedebilmesiyle öne çıkıyor.
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12 ayrı egzersiz modu
Egzersiz yapmayı kolaylaştıran OPPO Band’de koşu, yürüme, bisiklet, yüzme, badminton, kriket ve yoga dahil olmak üzere 12 farklı egzersiz modu bulunuyor. OPPO Band egzersiz verilerini kaydederken kullanıcılar da sağladıkları ilerlemeyi, Google Play’de bulunan HeyTap Health uygulamasından takip edebiliyorlar. Bu da aktif bir hayat için motivasyonu artırmanın anahtarı olarak karşımıza çıkıyor.
Uyku, nabız ve sürekli olarak kandaki oksijen değerini ölçen OPPO Band, kullanıcıların sağlığı için kayıt tutarak gerekli analizleri yapıyor. Kandaki oksijen değerinin sürekli izlenmesi üründe bulunan optik kan oksijeni sensörü sayesinde mümkün oluyor. Bu sensör, kullanıcı uykudayken ürünün her saniye kandaki oksijen değerini izlemesini sağlıyor. Sekiz saatlik bir uyku süresinde hiç durmadan 28 bin 800 kez kullanıcıların vücudundaki oksijen değerini tam olarak okuyabiliyor. Profesyonel uyku izleme özelliğine sahip olan OPPO Band kullanıcıların daha sağlıklı uyku biçimleri geliştirmesine yardımcı oluyor.
Antrenman sırasında kalp ritminizi kontrol edin
Nabız ölçme monitörüne de sahip olan OPPO Band, optik sensörü sayesinde kullanıcıların nabzını gece ve gündüz ölçebiliyor. Nabız hızlanırsa ürün titreşim yayarak kalp atışlarında düzensizlik olduğu konusunda kullanıcıları uyarıyor. Egzersiz sırasında kalp atış hızını ölçen OPPO Band ile kullanıcılar, aşırı antrenmandan kaçınabiliyor ve fitness hedeflerine ulaşmak için yeterli olacak tempoyu öğrenebiliyor.
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Basın Bülteni
ASUS ROG Mini LED 4K HDR Monitör Türkiye’de Satışta!
ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Swift PG32UQX modelini Türkiye’de satışa sundu. 32 inç boyutunda, 144 Hz NVIDIA® G-SYNC® ULTIMATE 4K özellikli bir oyuncu monitörü olan Swift PG32UQX, oyunlarda gerçekçi görüntüler sunuyor. 1152 bağımsız mini LED bölgesiyle maksimum 1400 nit parlaklığa ulaşan monitör, quantum-dot teknolojisi ve 10 bit renk derinliğiyle bir milyardan fazla renkle hassas görüntüler ve akıcı geçişler sağlıyor. Yeni NVIDIA GeForce RTXTM 30 Serisi GPU’larla birlikte kullanıldığında, Swift PG32UQX oyunculara etkileyici, yüksek kare hızlarında 4K oyun deneyimi sunuyor.
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İçindekiler
HDR görüntüler
Swift PG32UQX, DisplayHDR™ 1400 sertifikasıyla oyunculara HDR görüntüler sunuyor. Tam yerel ışık kısma (FALD) teknolojisiyle 1152 bölgede mini LED arka aydınlatmadan yararlanan monitör, parlak beyazlar ve koyu siyah tonlarıyla minimum ışık sızıntısı efekti içeren gerçekçi HDR görüntüler oluşturuyor. 1400 nit maksimum parlaklık, oyunlardaki sokak ışıkları ve namlu parlamaları gibi küçük ayrıntıların eskisinden parlak ve gerçekçi görünmesini sağlıyor.
Quantum-dot teknolojisinden ve 10 bit renk derinliğinden yararlanan Swift PG32UQX, sinema sınıfı DCI-P3 renk gamının %98’ini kapsayarak kendi sınıfındaki en iyi renk kalitelerinden birini sunuyor. Tüm monitörler fabrikada önceden kalibre edilerek Delta E < 2 seviyesinde renk doğruluğu verecek şekilde ayarlanıyor. Bu sayede mümkün olan en iyi renk üretimi gerçekleştiriliyor.
Akıcı 4K oyun deneyimi
Swift PG32UQX, 4K UHD (3840 x 2160) içerikleri 144 Hz yenileme hızına kadar görüntüleyebiliyor. Akıcı bir oyun deneyimi sunan bu monitör, Display Stream Compression teknolojisinden yararlanarak 4K çözünürlüğündeki görüntüleri kalitede bozulma olmadan tek bir DisplayPort™ 1.4 bağlantısıyla saniyede 144 kare hızda oynayabiliyor.
NVIDIA G-SYNC işlemcisine sahip olan Swift PG32UQX, G-SYNC ULTIMATE sınıfı bir ürün. Bu da gerçekçi HDR görüntüler, yüksek kontrast, sinema sınıfı renkler ve düşük gecikmeyle en iyi oyun deneyimini sunduğu anlamına geliyor. Ayrıca, değişken yenileme hızı teknolojisi de 4K görüntülerin 120 Hz’e kadar yenileme hızlarıyla verilmesini sağlıyor. Bu sayede oyuncular Xbox Series X gibi yeni nesil oyun konsollarında yırtılma olmadan ve mininum takılmayla oyun keyfi yaşıyor.
Dahili kolaylıklar
Swift PG32UQX oyuncuların deneyimi zenginleştirmeye yönelik LiveDash OLED ve OSD Dial gibi özellikler de bulunuyor. Swift PG32UQX’in alt kenarındaki yerleşik LiveDash OLED’i sıcaklık, voltaj, fan hızı veya sistem frekansı gibi kullanışlı bilgiler gösterecek şekilde ayarlamak mümkün. LiveDash ayrıca özel görüntüler veya animasyonlar da gösterebiliyor. Monitörün altındaki OSD Dial ise kullanıcıların ekran menüsünde rahatça dolaşmasını, parlaklık ve diğer renk ayarlarını hızla yapmasını sağlıyor. USB bağlantı noktası ve monitörün üst kısmındaki tripod yuvası da ışık kiti ve web kamerası kullanma olanağı sunarak kullanıcıların Swift PG32UQX ile kolayca yayın yapmasını sağlıyor.
Ayrıca ürününe YouTube üzerinde de göz atabilirsiniz.
Teknik özelliklerine göz atacak olursak;
|
Ekran
|
Panel boyutu (çaprazlama)
|
32 inç (82,28 cm) geniş ekran
|
Panel arka aydınlatma / tür
|
IPS / doğrudan Mini LED (1152 bölge)
|
Ekran yüzeyi
|
Yansımaz
|
Renk Doygunluğu
|
%98 DCI-P3
%160 sRGB
|
Çözünürlük
|
3840 x 2160
|
Yenileme hızı
|
144 Hz
|
Parlaklık
|
500 cd/m² (maks. / SDR açık)
1.400 cd/m² (tipik/HDR açık)
|
Kontrast Oranı
|
400.000:1 (maks. / HDR açık)
|
İzleme açıları (CR≧10)
|
178°(Y) / 178°(D)
|
Görüntü renkleri
|
1073,7 milyon (10 bit)
|
Tepki süresi
|
4 ms (Griden Griye)
|
HDR
|
DisplayHDR™ 1400
|
Video Özellikleri
|
G-SYNC ULTIMATE
|
Evet
|
Giriş / Çıkış
|
1 x DisplayPort v1.4
3 x HDMI (v2.0)
3 x USB 3.0 (1 x yukarı, 2 x aşağı)
1 x USB 2.0
1 x 3,5 mm kulaklık jakı
|
Sinyal
frekansı
|
Dijital sinyal frekansı
|
HDMI: 30‑150 kHz (Y); 24‑144 Hz (D)
DisplayPort: 255 kHz (Y); 1‑144 Hz (D)
|
Mekanik
tasarım
|
Öne Arkaya Eğme
|
+20° ~ -5°
|
Eksen Etrafında Dönme
|
+20° ~ -20°
|
Yükseklik ayarı
|
0‑70 mm
|
VESA montajı
|
100 x 100 mm
|
LiveDash OLED ekran
|
Evet: 2 inç
|
Tripod yuvası
|
Evet
|
Boyutlar
|
Fiziksel boyutlar
|
727 x 504‑574 x 306 mm
727 x 441 x 95 mm (stant olmadan)
863 x 610 x 284 mm (kutu)
|
Ağırlık
|
7,6 kg (stant olmadan), 10,9 kg (net ağırlık), 17,3 kg (brüt)
|
Uyumluluk
ve standartlar
|
TUV Flicker-Free
TUV Low Blue Light
DisplayHDR 1400
G-SYNC ULTIMATE
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Basın Bülteni
ASUS ROG Claymore II klavye ve Gladius III mouse’unu piyasaya sundu
ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Claymore II oyuncu klavyesini ve ROG Gladius III oyuncu mouse’u serisinin piyasaya çıktığını duyurdu. CES® 2021’de tanıtılan bu son teknoloji çevre birimleri, çevrim içi oyunlarda ve e-spor karşılaşmalarında oyunculara kontrol ve taktiksel avantaj sunmak için tasarlanmış. Her iki ürün de Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri kategorisinde 2021 Red Dot ödülüne layık görüldü.
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ROG Claymore II oyuncu klavyesi oyun oynamanın yeni ve heyecan verici yollarını sunuyor. Oyuncular çıkarılabilen nümerik klavyeyi, TKL (TenKeyLess – Sayısal tuş takımı olmayan) klavyenin istedikleri tarafına takarak kendi ideal oyun sistemlerini kurabiliyor. Hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanılabilen Claymore II, Aura uyumlu diğer bileşenler ve çevre birimleriyle senkronize edilebilen özel Aura Sync aydınlatma özelliğine sahip.
ROG Gladius III ve ROG Gladius III Wireless modelleri, 19.000 dpi optik sensör (26.000 dpi seviyesine çıkarılmış) ile neredeyse hiç gecikme yaşatmadan hassas kontrol imkanı sunuyor. Her iki modelde de İttirerek Sabitlenen Anahtar Yuvası II tasarımından yararlanılıyor. Hem mekanik hem de Omron optik mikro anahtarlarla uyumlu olan bu tasarım, tuşların basıldığı anda çalışmasını sağlıyor ve istenmeyen tıklamaları önlüyor. Buna ek olarak, esnek ROG Paracord kablo ve yuvarlatılmış kenarlara sahip %100 TPFE mouse ayakları da akıcı bir kullanım deneyimi oluşturuyor. Bu iki yeni oyuncu mouse’unun klasik asimetrik tasarımı sağ elle farklı tutuş biçimlerine mükemmel uyum sağlıyor. Her iki modelde de desenli ve kaydırmaz yapıda yan paneller yer alıyor. Bu panellerde lazer baskı ROG tasarımı ve RGB aydınlatma bulunuyor.
ASUS ROG Claymore II üst düzey oyuncu klavyesi
ROG Claymore II tek başına %80 boyutlu bir TKL klavye olarak veya nümerik klavyeyle %100 boyutta kullanılabiliyor. Kullanıcılar tercihlerine göre nümerik klavyeyi sağa veya sola takabiliyor. Bir önceki modelden farklı olarak yeni bir yuva tasarımına sahip olan Claymore II, nümerik klavyenin daha sağlam ve güvenli takılmasını sağlıyor. Modelde ayrıca kişiselleştirilebilen tuşlar, ses düzeyi kontrolü için bir tekerlek ve daha rahat yazı yazma deneyimi için çıkarılabilir bir bilek desteği bulunuyor.
ROG Claymore II’de ROG RX Mavi veya RX Kırmızı optik mekanik anahtarlar kullanılabiliyor. İlk olarak ROG Strix Scope RX oyuncu klavyesinde kullanılan bu anahtarlar, içi boş kare saplı tasarım ve her tuşta ayrı aydınlatma sağlayan yerleşik RGB LED’lerle geliyor. Aydınlatma efektleri kablosuz Aura Sync teknolojisiyle senkronize edilebiliyor. Bu tasarım, dalgalanma gecikmesini azaltarak tuşa basıldığı anda tepki alınmasını sağlıyor. İçi boş kare sap ve X sabitleyici mekanizma birlikte çalışarak tutarlı ve sallantısız bir tuş deneyimi sunuyor ve 100 milyon kez basılmaya dayanıklı uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor.
ROG Claymore II hem kablolu hem de kablosuz 2,4 GHz modlarında 1 ms tepki süresi sunuyor. Ürünle birlikte bir USB-C® kablosu ve bir de USB-C – USB Type A adaptörü geliyor. USB-C bant genişliği sayesinde kullanıcılar klavyeyi hızlı şarj edebiliyor veya klavyenin arka tarafındaki geçiş bağlantısıyla diğer cihazlara bağlayabiliyor.
ROG Gladius III Wireless VE ROG Gladius III oyuncu mouse’ları
Üç farklı bağlantı moduna sahip olan ROG Gladius III Wireless; ultra hızlı 2,4 GHz RF, enerji tasarruflu Bluetooth® LE veya kablolu USB üzerinden bağlanabiliyor. Kullanıcılar duruma göre kendilerine en uygun modu tercih edebiliyor. Bluetooth hızlı eşleşme teknolojisi ile kullanıcılar Eşleme düğmesine basarak mouse’u üç farklı cihazda kullanabiliyor.
ROG Gladius III serisinin üst düzey optik sensörü rakipsiz hassaslık sunuyor. %1 sapmayla 100 – 26.000 dpi arasında hassaslık sunan ürünler, 50 g hızlanmayla saniyede 1016 cm hızla hareket takibi yapabiliyor. Optik sensör ayrıca 2,4 GHz kablosuz ve kablolu modlarda 1000 Hz sorgu oranıyla gecikmeyi ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar dahili belleğe beş adet profil kaydedebiliyor.
Mekanik anahtarlarda düğmenin çalışması için dalgalanma yönteminden yararlanılıyor, bu da tıklamada gecikme yaşanmasına yol açıyor. Gladius III’ün mafsallı düğme tasarımında mouse tuşu ile anahtar arasında hiç boşluk bulunmuyor böylece tuşa basar basmaz tepki alınıyor. Özel ayarlanmış aygıt yazılımı, hem mekanik hem de optik mikro anahtarlarda yanlışlıkla yapılan tıklamaları filtreleyerek oyunculara rekabette avantaj sağlıyor.
İttirerek Sabitlenen Anahtar Yuvası II tasarımı, geleneksel 3 pimli mekanik anahtarları ve 5 pimli Omron® optik mikro anahtarları anında değiştirme imkanı veriyor. Bu yuva tasarımı sayesinde, kullanıcılar farklı kullanım deneyimlerine ve özelliklere sahip anahtarlar arasından oyun stiline en uygun olanı seçebiliyor. Sağlamlaştırılan yuva, sallanmayı da azaltarak tutarlı tıklama deneyimi sunuyor. ROG Gladius III’ün yan tarafında lazer baskı ROG desenleri bulunuyor. ROG Paracord kablo ve yuvarlatılmış kenarlara sahip %100 PTFE mouse ayakları da akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor.
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