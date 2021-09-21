Spor Antrenmanlarınıza OPPO Band Eşlik Ediyor

OPPO’nun 1.1 inç genişliğinde tam renkli ekrana sahip akıllı bilekliği Oppo Band, spor ve sağlık verilerini düzenli olarak takip edebilmek isteyen kullanıcılar için raflarda yerini almış durumda. 12 farklı egzersiz moduyla kullanıcıların hızlı yaşam temposuna eşlik eden Oppo Band, uyku sırasında bile aktif olarak kandaki oksijen (SpO2) değerini ve optik sensörü sayesinde kullanıcıların nabzını ölçüp kaydedebilmesiyle öne çıkıyor.

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12 ayrı egzersiz modu

Egzersiz yapmayı kolaylaştıran OPPO Band’de koşu, yürüme, bisiklet, yüzme, badminton, kriket ve yoga dahil olmak üzere 12 farklı egzersiz modu bulunuyor. OPPO Band egzersiz verilerini kaydederken kullanıcılar da sağladıkları ilerlemeyi, Google Play’de bulunan HeyTap Health uygulamasından takip edebiliyorlar. Bu da aktif bir hayat için motivasyonu artırmanın anahtarı olarak karşımıza çıkıyor.

Uyku, nabız ve sürekli olarak kandaki oksijen değerini ölçen OPPO Band, kullanıcıların sağlığı için kayıt tutarak gerekli analizleri yapıyor. Kandaki oksijen değerinin sürekli izlenmesi üründe bulunan optik kan oksijeni sensörü sayesinde mümkün oluyor. Bu sensör, kullanıcı uykudayken ürünün her saniye kandaki oksijen değerini izlemesini sağlıyor. Sekiz saatlik bir uyku süresinde hiç durmadan 28 bin 800 kez kullanıcıların vücudundaki oksijen değerini tam olarak okuyabiliyor. Profesyonel uyku izleme özelliğine sahip olan OPPO Band kullanıcıların daha sağlıklı uyku biçimleri geliştirmesine yardımcı oluyor.

Antrenman sırasında kalp ritminizi kontrol edin

Nabız ölçme monitörüne de sahip olan OPPO Band, optik sensörü sayesinde kullanıcıların nabzını gece ve gündüz ölçebiliyor. Nabız hızlanırsa ürün titreşim yayarak kalp atışlarında düzensizlik olduğu konusunda kullanıcıları uyarıyor. Egzersiz sırasında kalp atış hızını ölçen OPPO Band ile kullanıcılar, aşırı antrenmandan kaçınabiliyor ve fitness hedeflerine ulaşmak için yeterli olacak tempoyu öğrenebiliyor.