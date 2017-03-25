Spider-Man Homecoming Filminden Yeni Poster Yayınlandı

Spider-Man Homecoming filmi bu yaz çıkacak ve bir çok hayran merakla bekliyor çünkü bu film Sony’den değil Marvel’dan geliyor.

Spider-Man filminde Captain Amerika: Civil War’da kendini Peter Parker rolüyle kanıtlamış Tom Holland yer alıyor. Marvel Studios’un etkisiyle beraber bu filme Robert Downey Jr.’ı Iron Man rolünde göreceğiz.

Homecoming filmiyle beraber Guardians of the Galaxy Vol.2 ve Thor: Ragnarok filmleri gösterime girecek. Görünen o ki Marvel bu sene süper kahramanlarla baya bir eğleniyor. DC’den de Justice League filminin geleceğini düşünürsek bu sene baya bir süper kahramana doyacağız. Marvel’ın filmleri Civil War ile yeni Avengers filmi arasında bir dinlenme periyodu olacak. Homecoing filmi ise 7 Temmuz tarihinde gösterime girecek.