2014 yılında piyasaya çıkan The Amazing Spider-Man 2’den bu yana bir Spider-Man oyunu göremedik. Hatta o oyunun da kötü olduğunu düşünürsek, uzun zamandır başarılı bir Spider-Man oyununa hasret oyuncu dünyasına ilaç gibi gelen Marvel’s Spider-Man, PlayStation 4 kullanıcıları için bu yılın yine en iyi oyunlarından biri olarak karşımıza çıktı.

Spider-Man detaylı inceleme & analiz | Almaya değer mi? (SPOILER!)

Ratchet & Clank ile tanıdığımız Insomniac Games tarafından geliştirilen Spider-Man, yılın en merak edilen oyunları arasında idi. 2018’de ardı ardına bombaları patlatan PlayStation, Shadow of the Colossus’un yeniden yapımı, Gran Turismo Sport, God of War ve Detroit Become Human gibi yapımlar ile dolu bir yıl geçirirken, noktayı da Spider-Man ile koyuyor. Bu yıl göreceğimiz son PlayStation 4 özel oyunu olan Spider-Man, yılın en başarılı oyunlarından biri olacağı kesin. Metacritic’te 87 ortalamaya sahip olan Spider-Man, bu sefer Peter Parker’ın orijin hikayesini baştan anlatmak yerine Spider-Man olarak geçen 8 yılın ardından 23 yaşında bir Parker olarak oyuna başlıyoruz.

8 yıllık Spider-Man’in New York’u!

Biraz önce bahsettiğimiz gibi aslında Marvel çizgi romanlarından tanıdığımız bir Spider-Man karşımızda iken yine örümcek ısırma gibi durumlar ile meşgul etmek yerine bizi direkt olarak 8 yıl sonrasına götüren bir oyun ile karşı karşıyayız. MJ ile ayrıldığımız, Kingpin’i içeri tıktığımız bir New York dünyasında Norman Osborn New York belediye başkanı iken, May Hala da evsizlere yardım kuruluşunda çalışıyor. Tabii biz de Peter Parker olarak Otto Octavius ise bilimsel Ar-Ge çalışmaları yaparken artık tek başımıza yaşıyoruz.

Düşman Bolluğu!

Spoiler’a girmeden düşmanlardan bahsetmek gerekirse elbette Wilson Fisk, yani Kingpin mevcut. Ancak bunun yanı sıra Sinister-Six olarak bilinen Mr. Negative, Electro, Rhino, Scorpion, Shocker ve Vulture gibi düşman silsilesi de bizler ile beraber. Ayrıca yan görevlerde ise Taskmaster, Screwball, Tombstone da bulunuyor.

Düşman olmadan Marvel Evreni’nden tanıyacağımız Silver Sable, bir duygusal bağımız olan Black Cat de oyunda yerini almış durumda.

Marvel’ı Sevenlere Özel Göndermeler!

Özellikle Marvel Evreni’ne hakim, merak eden ya da en kötü MCU, yani sinematik evrende filmleri ve dizileri izleyenlerin hoşuna gidecek birçok güzel göndermeler de oyundaki yerini almış. Avengers ve The Defenders karakterlerine ve ekibine güzel mesajlar içeren oyunda şehir New York olması sebebiyle Avengers Kulesi, Sanctum Sanctorum ve İsimsiz Bar gibi mekanları da görebilirsiniz.

Oynanış, Mekanikler

Açıkcası oynanışına geldiğimizde videolarda bizi Batman Arkham serisi oyunları andırıyor olsa da hem akıcılık hem de kombo çeşitliliği sayesinde oldukça sağlam bir dövüş mekaniği ve ağ atma durumunu çok iyi kullanıldığını görüyoruz. Bunun yanı sıra yan görevler ile yaptığınız karakter gelişmeleri, 20’den fazla kostüm ve getirdiği özellikler, Spider-Man’in özel size güç ve stil kazandıran oyuncak geliştirmeleri ile oldukça geniş bir dövüş mekanizmasına sahip oluyorsunuz. Klasik kare tuşu ile dövüştüğünüz oyunda yuvarlak, çarpı, üçgen, R1, L1 gibi tuşların hepsi ile farklı farklı kombolar yapmanız da mümkün. Ancak özellikle şehirde gezerken tam manasıyla hareketli, yerinde durmayan bir Spider-Man olduğunuzu hissettiren bir oyun karşımızda.

En İyi Spider-Man Oyunu!

Genel olarak baktığımızda yan görevlerin hep tekrar etmesi dışında gerek hikayesi, konunun akıcılığı, düşman bolluğu ve Marvel evrenine gülümseten göndermeleri ile oldukça eğlenceli ve zamanınızı güzel geçirmenize olanak veren Marvel’s Spider-Man, tartışmasız olarak gelmiş geçmiş en iyi Örümcek Adam oyunu olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Marvel ve Spider-Man severlerin PS4 sahibi olanlarının mutlaka deneyimlemesi gerektiğini düşündüğümüz oyun PlayStation’ın bu sene çıkardığı diğer özel oyunlar gibi oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Son olarak fiyatına gelecek olursak 489 TL gibi oldukça ciddi bir fiyatta kutulu olarak satılan Spider-Man, dijital olarak ise 299 TL fiyatlandırma ile geliyor. Ayrıca 2.799 TL’ye özel Spider-Man temalı PS4 ya da 3.299 TL’ye de PS4 Pro satın alabileceğinizi belirtelim. Evet, fiyatı yüksek. Ancak günümüz oyun fiyatlarının da döviz kuru neticesinde bu olduğunu da unutmamak gerek. Fiyatını da bir kenara koyacak olursak Marvel’s Spider-Man hiçbir zaman sizi satın aldığınıza pişman etmeyecektir.