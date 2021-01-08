Genel
Spam aramalar artık resmi olarak engellenebilecek
Tüketicilerin en çok şikâyet ettiği konulardan biri Spam aramalar. Ülkemizdeki mobil hat sahipleri artık bankalar, mağazalar ve şirketlerden gelen bu aramaları ileti yönetim sistemi ile engelleyebilecek.
İlginizi çekebilir: Edge ve Chrome tarayıcıları büyük bir Windows güncellemesi alıyor
Bugün mobil hat sahibi olan her bireyin sıkıldığı bir konu var, spam aramalar. Bankalardan, alışveriş yapılan mağazalardan, ve çeşitli şirketlerden sürekli kısa mesaj ve telefon alan kullanıcılar senelerdir bu konudan oldukça şikayetçi durumda. Ancak, beklenen müjde nihayet geldi. Artık Türkiye’deki mobil hat sahibi olan kullanıcılar, yabancılardan gelen bu kısa mesaj ve telefonları engelleyebilecek. İşlemler vatandas.iys.org.tr adresinden yapabilecek.
Spam aramalar nasıl engellenir
Kullanıcıların bu aramaları ve mesajları engellemek için yapması gereken işlemler ise oldukça basit. İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve E-devlet şifresine sahip olmak gerekiyor. ikinci olarak iys.org.tr girmesi gereken kullanıcıların, bu sitede E-devlet ile kimliklerini doğrulaması gerekiyor. Kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra spam aramalar ve kısa mesajların engellenmesi istenilen telefon numarası sisteme yazılmalı ve gelen onay kodunun girilmesi gerekiyor. Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra, gelen ekranda arama ve kısa mesajı atan şirketlerin isimlerinin olduğu ekran karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar bu ekrandan hangi marka ve kurumlardan çağrı ve arama alabileceklerini seçebiliyor, istemediklerinden gelen bu bildirimleri engelleyebiliyor. Sistemde verilen bilgiye göre buraya gelen bildirimler, üç iş günü içinde şirketlere bildiriliyor ve spam bildirimler engelleniyor.
Kullanıcılar nihayet nefes alacak
Henüz sorunsuz çalışıp, çalışmadığı bilinmeyen sistem tüm vatandaşlara açık. Eğer sistem vaat ettiği şeyi başarır ve spam aramalar ve kısa mesajları engellemeyi başarırsa, mobil hat sahipleri nihayet rahat bir nefes alacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
- Nispeten uygun fiyatlı ve oldukça güçlü bilgisayar ve telefonlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Genel
WhatsApp gizlilik sözleşmesi Avrupa Birliği ülkelerinde zorunlu değil
WhatsApp gizlilik sözleşmesi, yakın zamanda gündeme bomba gibi oturdu. Son gelen haberlere göre oldukça ağır şartlara sahip olan bu sözleşmeyi Avrupa Birliğine ülkelerinin vatandaşları kabul etmek zorunda değil.
İlginizi çekebilir: TikTok da, ülkemiz için temsilci atayacak!
Facebook tarafından Şubat 2014 tarihinde satın alınan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, nerdeyse on yıldır zirvedeki yerini koruyor. Akıllı telefon sahipleri bugün, kısa mesaj gibi geleneksel yöntemleri neredeyse tamamen terk etmiş durumda. Bugün hem bireysek konuşmalar hem de iş, aile, okul grupları sayesinde toplu konuşmalar bile bu uygulama üzerinden yürütülüyor. Ancak yıllardır sorunsuz şekilde kullanılan uygulama, tat kaçıracak haberlerle gündemde. Yeni açıklanan WhatsApp kullanıcı sözleşmesi, tepkilere yol açtı. Oldukça ağır şartlara sahip olan sözleşme dünyanın her yerinde mecburiyken, son gelen habere göre Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıcıların inisiyatifine bırakılacak.
Yeni WhatsApp gizlilik sözleşmesi
Uygulama yeni sözleşme ile verilerini Facebook ile paylaşmayı zorunu kılıyor. Popüler mesajlaşma uygulaması tarafından zorunlu kılınan WhatsApp gizlilik sözleşmesi işe şöyle;
- Hesap Bilgileri
- Mesajlar
- Bağlantılar
- Durum Bilgisi
- İşlem ve Ödeme Verileri
- Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
- Kullanım ve Kayıt Bilgileri
- Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
- Konum Bilgileri
- Çerezler
- Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
- Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)
- WhatsApp’taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
- Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)
- Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)
Avrupa Birliği vatandaşları mecbur değil
Kullanıcılar bu yeni WhatsApp gizlilik sözleşmesi konusunda oldukça endişeli. Ancak bazı ülkelerde bu endişeden eser yok. Bunun sebebi Kanada gibi ülkelerde, tüketici haklarını savunan oldukça ciddi yasalar var. Avrupa Birliği de benzer yasalara sahip. Bu yasalar sebebiyle, Avrupa Birliği ülkelerindeki WhatsApp kullanıcıları eğer istemezlerse bu sözleşmeyi kabul etmek zorunda değil. Ne yazık ki ülkemizdeki kullanıcıları koruyacak bu denli kapsamlı bir yasa ise bulunmuyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Seçtiğimiz Honor / Huawei modellerini Hepsiburada üzerinden satın almak için tıklayınız!
Seçtiğimiz Honor / Huawei modellerini Trendyol üzerinden satın almak için tıklayınız!
Genel
CES fuarına göre en iyi 8 akıllı telefon
Consumer Electronic Show yani kısa adıyla CES, 2021 yılında Covid-19 pandemisi sebebiyle fiziksel olarak yapılamadı. Buna rağmen dijital olarak gerçekleştirilen fuara göre, en iyi 8 mobil cihaz açıklandı.
İlginizi çekebilir: Edge ve Chrome tarayıcıları büyük bir Windows güncellemesi alıyor
Covid-19 Dünya’yı hiç beklenmedik şekilde etkisi altına aldı. Bir zamanlar normal şekilde yüz yüze yapılan pek çok şey bugün, dijital ortama aktarılmış durumda. Sadece eğitim ve iş hayatı değil, tüketicilere ve basın kuruluşlarına özel olan elektronik fuarları bile bugün çevrimiçi şekilde dijital ortamda yapılıyor. Bu fuarlara CES 2021 de dahil. Consumer Electronics Show, her yılın Ocak Las Vegas, Nevada’da Consumer Electronics Association tarafından düzenlenen bir tüketici elektroniği fuarıdır. Fuar bu yıl ilk defa dijital ortamda yapıldı. Yeni nesil teknolojik ürünlerin görücüye çıktığı etkinlikte, çıkış yapmış telefonlar arasından yılın en iyi mobile cihazları da seçildi.
CES 2021 fuarına göre yılın en iyi 8 akıllı telefonu
- Asus ROG Phone 3
Asus tarafından oyunculara yönelik geliştirilen bu telefon, Snapdragon 865+ ve 16 GB RAM gibi üst seviye özellikleriyle dikkat çekerken, CES fuarında yılın en iyi 8. telefonu seçildi.
- LG Wing
Güney Koreli teknoloji devi LG tarafından üretilen bu model, kızaklı dönen mekanizmasıyla dikkat çekiyor. 7. sıradan listeye giren telefon kuşkusuz yılın en ilginç tasarımlarından birine sahip.
- LG Velvet 5G
Yine LG tarafından listeye 6. sıradan giren telefon, ilk bakışta sıradan bir akıllı cihaz gibi gözükse de aksesuar desteği ile şaşırtıyor. Takılıp çıkarılabilen kılıfı sayesinde 2 ekrana sahip olabilen Velvet, yılın en yenilikçi modellerinden biri.
- TCL 10 5G UW
Listenin 5. Sırasında ise beklenmedik bir marka var. Akıllı telefon sektöründe nispeten yeni bir firma olan TCL’in, TCL 10 5G UW modeli fuara göre yılın en iyi 5. Telefonu.
- Samsung Galaxy Z Flip 5G
Samsung’un katlanabilir akıllı telefon modeli olan Samsung Galaxy Z Flip 5G, şirketin 2. Nesil katlanabilir modellerinden biri. Geleceğin teknolojisini bünyesinde barındıran model listede 4. Sırada.
- Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra
Android telefonların zirve ismi Note 20 ve Note 20 ultra yılın kuşkusuz en güçlü cihazlarından biriydi. Her anlamda performansıyla göz dolduran bu modelin, listede olması kimseyi şaşırtmıyor
- Samsung Galaxy A51 5G
Listedeki sürpriz isimlerden olan Samsung Galaxy A51 5G, şirketin orta segment modellerinden biri. Telefon fiyat, performans anlamında başarılı olsa da listedeki diğer telefonları düşününce, teknik anlamda zayıf kalıyor.
- OnePlus 8 Pro
OnePlus’ın amiral gemisi katili telefonu OnePlus 8 Pro, kimseyi şaşırtmayarak zirveye oturuyor. Oldukça etkileyici özelliklere sahip telefonun yeni versiyonunun ise önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor.
CES fuarının, listelemeyi hangi kriterlere göre yaptığı ise şu an için belirsizliğini koruyor.
- Nispeten uygun fiyatlı ve oldukça güçlü bilgisayar ve telefonlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Genel
Microsoft Edge önemli bir özelliğini geri getiriyor
Microsoft, Edge tarayıcısına getireceği yeni güncellemeyle birlikte tarayıcının en güzel özelliklerinden birini geri getiriyor. Üstelik mobil cihazlar için ise geliştirilmiş dokunma desteği geliyor.
İlginizi çekebilir: Edge ve Chrome tarayıcıları büyük bir Windows güncellemesi alıyor
Tarayıcı, UWP Edge ve legacy sürümlerinde bazı PDF özelliklerine sahipti. Ancak sonrasında Chromium sistemine geçilmesinin ardından bu gibi özellikler Microsoft tarafından ortadan kaldırılmıştı. Şimdi ise yeni gelecek güncellemeyle şirket bu özellikleri tekrardan tarayıcıya getirecek. Her ne kadar Edge bilindik PDF düzenleyicilerinin özelliklerinden bazılarına hala sahip olmasa da, yine de bunun iyi bir haber olduğunu söyleyebiliriz.
Bahsettiğimiz önceki versiyonunda Edge tarayıcısı dosyaları iki kısımlı şekilde görüntülemeye, işlevli bir şekilde yaklaştırıp uzaklaştırmaya ve PDF içindeki önemli bilgileri vurgulamaya izin veriyordu. Tarayıcının şimdiki Chromium versiyonunda artık bunları yapmak mümkün olabilecek. Aynı zamanda Microsoft, PDF dosyaları için kelime arama aracını da geri getirecek. Böylece Edge kullanıcıları PDF dosyalarında sayfanın üst tarafında kelime aramalarına imkanı sağlayan arama bölümünü bulabilecekler.
- Nispeten uygun fiyatlı ve oldukça güçlü bilgisayar ve telefonlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Microsoft Edge yenilikleri bunlar ile bitmiyor
Tarayıcıya gelen yenilikler sadece bunlarla sınırlı kalmıyor. Birkaç ay önce Microsoft Edge, internet sitesi üzerinden ekran görüntüsü almaya izin veren Web Capture isimli bir işlevi test etmeye başlamıştı. Bu özelliği daha da geliştirmek amacıyla şirket, Web Capture ile alınan görüntüler üzerinde çizim yapma şansı tanıyacak bir işlev üzerinde daha çalışıyor. Bu da özellikle dokunmatik ve kalem destekli cihazlar için önemli bir gelişme.
Bu yeni özellik ise Microsoft Edge tarayıcısının Canary versiyonunu kullanan kişiler için erişebilir hale gelecek. Genel kullanıcılar için ise muhtemelen gelecek bir güncellemeyle birlikte tarayıcıya dahil edilecek.
Microsoft, Edge tarayıcısında geçen sene Chromium sistemine geçtiğinden beri yeni özellikler ve işlevleri tarayıcıya getirmeye devam ediyor. Dolayısıyla duruma bu gelişmelerle birlikte bakacak olursak, şirketin tarayıcıya getireceği başka özelliklerin yanında UWP Edge versiyonundaki bazı işlevlerin de yeni tarayıcıda yerlerini almaları oldukça muhtemel.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: levent_orgun, 19 saat önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: kozmikdeli, 1 gün önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: Kojiro H., 1 gün önce
-
Bedava Bitcoin Kazanma (Ödeme Kanıtlı)
Yazan: aliihsan1925, 1 gün önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: kozmikdeli, 2 gün önce