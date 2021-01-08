Spam aramalar artık resmi olarak engellenebilecek

Tüketicilerin en çok şikâyet ettiği konulardan biri Spam aramalar. Ülkemizdeki mobil hat sahipleri artık bankalar, mağazalar ve şirketlerden gelen bu aramaları ileti yönetim sistemi ile engelleyebilecek.

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Bugün mobil hat sahibi olan her bireyin sıkıldığı bir konu var, spam aramalar. Bankalardan, alışveriş yapılan mağazalardan, ve çeşitli şirketlerden sürekli kısa mesaj ve telefon alan kullanıcılar senelerdir bu konudan oldukça şikayetçi durumda. Ancak, beklenen müjde nihayet geldi. Artık Türkiye’deki mobil hat sahibi olan kullanıcılar, yabancılardan gelen bu kısa mesaj ve telefonları engelleyebilecek. İşlemler vatandas.iys.org.tr adresinden yapabilecek.

Spam aramalar nasıl engellenir

Kullanıcıların bu aramaları ve mesajları engellemek için yapması gereken işlemler ise oldukça basit. İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve E-devlet şifresine sahip olmak gerekiyor. ikinci olarak iys.org.tr girmesi gereken kullanıcıların, bu sitede E-devlet ile kimliklerini doğrulaması gerekiyor. Kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra spam aramalar ve kısa mesajların engellenmesi istenilen telefon numarası sisteme yazılmalı ve gelen onay kodunun girilmesi gerekiyor. Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra, gelen ekranda arama ve kısa mesajı atan şirketlerin isimlerinin olduğu ekran karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar bu ekrandan hangi marka ve kurumlardan çağrı ve arama alabileceklerini seçebiliyor, istemediklerinden gelen bu bildirimleri engelleyebiliyor. Sistemde verilen bilgiye göre buraya gelen bildirimler, üç iş günü içinde şirketlere bildiriliyor ve spam bildirimler engelleniyor.

Kullanıcılar nihayet nefes alacak

Henüz sorunsuz çalışıp, çalışmadığı bilinmeyen sistem tüm vatandaşlara açık. Eğer sistem vaat ettiği şeyi başarır ve spam aramalar ve kısa mesajları engellemeyi başarırsa, mobil hat sahipleri nihayet rahat bir nefes alacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…