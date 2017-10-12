SpaceX’in Falcon 9 Roketi Zoru Başardı!

SpaceX’in Falcon 9 roketi, Cape Canaveral, Florida’dan fırlatıldıktan kısa bir süre sonra şirketin okyanustaki gemilerinden birine başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

Verge’un haberine göre SpaceX, Falcon 9 roketi için pek çok deneme gerçekleştirdi. 18 denemenin 12’si kayda değer başarılar elde etti. Falcon 9’un hem fırlatılış hem de iniş açısından performansı incelediğinde üçüncü kez kusursuzluğa ulaşıldı.

Bundan birkaç ay önce SpaceX Şubat ayında Uluslararası Uzay İstasyonuna bir kargo yüklemiş ve onu İniş Alanı 1’e yönlendirmeyi başardı. SES ve EchoStar’ın, SpaceX ile birlikte ortak geliştirdiği EchoStar 105 / SES-11 olarak adlandırılan uydu, Amerika ve Kuzey Amerika bölgelerinde HD yayınlar sağlıyor. Söz konusu uydu Dünya’nın 36,000 kilometre yüksekliğindeki bir yörüngeye oturuyor. EchoStar’ın ilk deneyimi olsa da, SES bu konuda epey tecrübeli. Şirketin SES-10 uydusu 2017 yılının Mart ayında ilk kez yörüngedeki yerini bulmayı başarmıştı.

SpaceX, pek fazla zaman kaybetmiyor. Zira söz konusu roket ile gerçekleşen bu deneme şirketin, son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği ikinci test sürüşü oldu.