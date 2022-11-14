SpaceX, Twitter’da bir büyük bir reklam paketi satın aldı. Elon Musk’ın havacılık ve uzay tabanlı şirketinin bu reklam kampanyası, şirketin uydu internet bağlantısı tabanlı markası olan Starlink için yürütülecek .

İlginç bir şekilde, Elon Musk kısa süre önce popüler “microblog” isimli web sitesini 44 milyar ABD Doları değerinde bir anlaşma karşılığında satın almıştı. Amerikalı milyarderin havacılık şirketi, İspanya ve Avustralya’da Twitter için bir reklam kampanyası satın alıyor. Bu büyük reklam paketleri, şirketin Starlink adlı uydu tabanlı internet markasını tanıtmak için satın alınmış. CNBC’nin raporuna göre, bu reklam paketlerinden birini satın almak 250.000 ABD Doları veya daha fazlasına mal olacak.

Ayrıca Twitter, reklam alıcılarına marka adlarını bir gün boyunca ana Twitter zaman çizelgesinin en üstüne koyma hakkı da verecek. Bu haber, anonim kalmak isteyen bir Twitter çalışanından geldi. Yani artık Twitter kullanıcıları, planlanan reklam kampanyasının olduğu gün hatta günlerde uygulamayı açtıklarında üç kez Starlink marka reklamını görecekler. Bu reklam paketinin şimdilik sadece Avustralya ve İspanya ile sınırlı olduğunu da unutmamak lazım.

İlginizi çekebilir: Musk Twitter İle Mücadele Ederken Tesla Büyük Kayıplar Yaşıyor

Siz SpaceX’in yeni reklam hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.