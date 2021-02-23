Uzay - Bilim
SpaceX sivil uzay görevi Inspiration4’ün 2. mürettebatı belli oldu
Hayley Arceneaux dünyanın ilk sivil uzay görevi Inspiration4 için ikinci mürettebat üyesi oldu. Hayley Arceneaux , ABD‘deki St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi’nde doktor asistanı olarak çalışıyor. Kanseri yenen Arceneaux uzaya çıkan, vücudunda protez bulunan ilk kişi olacak.
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Inspiration4 görevindeki diğer iki koltuk sahiplerini bekliyor
SpaceX, Crew Dragon kapsülüyle 4 sivili uzaya göndereceğini açıklamıştı. Bu görev tek bir astronot dahi olmadan gerçekleşen ilk uzay yolculuğu olacak. Milyarder Jared Isaacman geziyi SpaceX’den satın aldı. Bu nedenle de Inspiration4 görevindeki 1 koltuk kendisine ait olacak. Kalan koltuklardan biri Jared Isaacman’in şirketi Shift4’in düzenleyeceği yarışmanın galibine, diğeri ise St. Jude’s Hastahanesi’ndeki çekilişin kazananına gidecek.
Hayley Arceneaux 2002 yılında kemik kanseri tedavisi gördü. Bu sebeple sol bacağındaki bazı kemiklerin yerinde metal çubuklar var. Hayley Arceneaux yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Inspiration4 ekibine katılmak benim için inanılmaz bir onur. Bu koltuk, St. Jude‘un bana verdiği umudu temsil ediyor. Ayrıca benim gibi, St. Jude Hastahanesi’nde çare bulan dünyanın dört bir aynından gelen ailelere umut vermeye devam ediyor. Ben sadece 10 yaşındayken, St. Jude bana büyüme fırsatı verdi. Şimdi orada çalışma ve dünyayı dolaşma hayallerimi gerçekleştiriyorum.”
Görev bu yılın sonlarına doğru gerçekleşecek. Inspiration4 mürettebatı Falcon 9 roketi ve Dragon uzay aracı üzerinde ticari astronot eğitiminden geçecek. Bu eğitimler şunlar: Yörünge mekaniğine özel odaklanma, mikro yerçekimi, sıfır yerçekimi ve diğer stres testi biçimleri. Görev, NASA‘nın Florida‘daki Kennedy Uzay Merkezi’ndeki tarihi fırlatma kompleksi 39A‘dan başlayacak.
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Uzay - Bilim
NASA’nın Perseverance keşif aracı Mars’a güvenli bir şekilde indi
Perseverance, 7 aylık uzun yolculuğun ardından dün Doğu Amerika yerel saati ile 15.55‘ de Jezero Kraterine indi. Robotik araç, Mars atmosferini 12.000 mil (19.000 km/s) hızla delip gezegenin yüzeyine inme yaklaşımı başlattı. Aracın kameraları inişten hemen sonra kısa bir süre görüntüler paylaştı. NASA geçtiğimiz temmuz ayında Perseverance aracını Florida, Cape Canaveral‘dan fırlattı. Araç 570 milyon kilometre kat ettikten sonra Kızıl Gezegen’e ulaştı.
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Perseverance çok eski dönemlere ait mikrobiyal yaşamı araştıracak
Perseverance, Mars‘ın 45 kilometrelik tozlu ve tehlikeli bir bölümü olan Jezero Krateri‘ni keşfedecek. NASA burada çok eski dönemlere ait mikrobiyal yaşamın izlerini arayacak. Bunun yanında Mars’ın insanlar tarafından keşfi için gerekli olan teknolojiyi de test edecek. Araç, Mars‘taki toz fırtınalarını araştıracak ve Mars atmosferindeki karbondioksitten saf oksijen üretebilmek için testler yapacak. Araç geleneksel ve ultraviole kameralarla görüntüler alacak. Ayrıca Mars yüzeyinden numuneler toplayacak. 2026 yılında ise bu numuneler Dünya’ya getirilecek. Perseverance‘ın temel görevi erişilemeyen alanları keşfetmek olacak. Bu sayede Perseverance Mars’taki seyrini güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.
Mühendisler, Perseverance’a Ingenuity adında bir drone benzeri bir araç eklediler. 1,8 kilogramlık Ingenuity başka bir gezegene gönderilen ilk uçan araç unvanını aldı.
İniş sonrasında NASA yetkilisi Steve Jurczyk, durumu inanılmaz bir başarı olarak tanımladı.
Yakın zamanda Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin uzay araçları Mars yörüngesine oturmayı başardı. Ek olarak Avrupa Uzay Ajansı da 2023 yılında Mars’a iniş gerçekleştirmeyi planlıyor. Çeşitli ülkeler uzay keşfinde yüzlerini Mars‘a çevirmiş durumdalar. Bu çalışmalar Kızıl Gezegen ile ilgili birçok bilinmeyeni ortaya çıkaracak.
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Haber
Milli Uzay Programı tanıtıldı: Ay’a gidiyoruz!
Türkiye Uzay Ajansı (TUA), ülkemizin 10 yıllık uzay çalışmalarına yön verecek Milli Uzay Programı’nı duyurdu. Milli Uzay Programı, uydumuz Ay’a ilk yerli uzay aracının gönderilmesi konusunda iddialı bir hedef belirledi!
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Türkiye Uzay Ajansı, Milli Uzay Programı’nı duyurdu!
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım etkinliğinde Türkiye’nin uzay hedefleri açıklandı. 10 yıla yayılacağı belirtilen “Milli Uzay Programı” kapsamında uzay çalışmaları için önemli hedefler dikkat çekiyor. Bu kapsamda 10 ayrı hedef belirlenirken, 2023 yılına kadar ilk yerli uzay roketinin üretileceği belirtiliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında fırlatılması planlanan roketin görevi Ay’a sert iniş gerçekleştirmek. Sonrasında ise 2028 yılında düzenlenmesi beklenen ikinci fırlatmada yumuşak iniş denemesi yer alıyor.
Basın toplantısında uzay bağımsızlığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belirlenen programın Türkiye’nin ihracatına da katkı sağlayacağını ifade etti. Bu amaçla kurulacağı belirtilen Uzay Teknolojileri Geliştirme Bölgesi, uzay teknolojilerinin üretim ve geliştirme üssü olacak. Ayrıca uzaya erişimin kolaylaşması adına roket fırlatma tesisi hazırlığı ve bağımsız uzay limanı çalışmaları da Milli Uzay Programı kapsamında değerlendiriliyor.
Milli Uzay Programı, son aşamada ise bir Türk astronotun uzaya çıkmasını hedefliyor. Bunun için öncelikli olarak kamuoyunda uzaya karşı farkındalık oluşturulmasına odaklanılıyor. Daha sonra ise astronot adayları uluslararası programlara dahil edilerek uzay görevlerine hazır hale gelecek. Son olarak uzay havası ve uzay nesnelerinin takibi konusunda da deneyimli bilim adamlarının yetiştirilmesinin planlandığını belirtelim.
Genel
SpaceX SN9 roketi iniş sırasında patladı
Elon Musk’ın başı dertten kurtulmuyor. Büyük uğraşlarla geliştirilen SpaceX SN9 roketi, iniş esnasında patladı. Başarılı şekilde kalkan roket, inişi gerçekleştiremedi. Şirketin diğer prototipinin, zarar görmüş olma ihtimali var.
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Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, insanlığın en büyük hayallerinden biri olan uzaya giden yolda ufak bir gerileme yaşadı. Uzun süredir Mars ve Ay’a yolculuk için çeşitli roketler kullanan şirket, iniş esnasında yaşadığı bir sorun sebebiyle patlayan roketini kaybetti. ABD’li şirketin temel amacı, yeniden kullanılabilir roketlerle uzay yolculuğunu herkes için ulaşılabilir hale getirmek istiyor. Bu alanda oldukça başarılı olan şirket, Elon Musk’ın önderliğinde oldukça başarılı oldu. Son olarak Starship roketinin SN9 prototipini fırlatan SpaceX, Başarılı bir kalkışın ardından iniş esnasında sorun yaşadı.
SpaceX SN9 roketi iniş sırasında patladı
SpaceX SN9, şirketin Starship roketi için geliştirdiği bir prototip. Roket 2 Şubat 2021, Türkiye saati ile 23:26’da bulunduğu istasyondan kalkış yaptı. Kısa süre içerisinde beklenilen irtifaya çıkan roket, daha sonra iniş işlemine geçti. Özellikle iniş sırasında sorun yaşamaya başlayan roket, kritik bir dönüş manevrasını gerçekleştiremedi. Manevra kısmında yaşanan sorun nedeniyle doğru pozisyon alamayan SN9 roketi, yere çakılarak patladı. Her ne kadar roket patlamış olsa bile, şirketin yaptığı test başarılı kabul ediliyor. Mühendisler konuyu detaylı inceleyerek roketin çakılma sebebine neden olan hatayı bulacak ve sonraki test için giderecek. Gün içerisinde açıklama geliyor.
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SN10 için potansiyel tehlike
SpaceX SN9, şirketin geliştirdiği tek prototip değil. Hali hazırda uzay şirketinin elinde SN10 isimli hazır bir prototip daha duruyor. SN9 roketinin patlama alanı ise SN10 prototipinin saklandığı bölgeye oldukça yakın. Patlamadan sonucunda, SN10 roketinin zarar görüp görmediği ise bilinmiyor. Eğer roket zarar görmediyse, SN10’un yakın zaman içinde fırlatılacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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