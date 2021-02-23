SpaceX sivil uzay görevi Inspiration4’ün 2. mürettebatı belli oldu

Hayley Arceneaux dünyanın ilk sivil uzay görevi Inspiration4 için ikinci mürettebat üyesi oldu. Hayley Arceneaux , ABD‘deki St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi’nde doktor asistanı olarak çalışıyor. Kanseri yenen Arceneaux uzaya çıkan, vücudunda protez bulunan ilk kişi olacak.

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Inspiration4 görevindeki diğer iki koltuk sahiplerini bekliyor

SpaceX, Crew Dragon kapsülüyle 4 sivili uzaya göndereceğini açıklamıştı. Bu görev tek bir astronot dahi olmadan gerçekleşen ilk uzay yolculuğu olacak. Milyarder Jared Isaacman geziyi SpaceX’den satın aldı. Bu nedenle de Inspiration4 görevindeki 1 koltuk kendisine ait olacak. Kalan koltuklardan biri Jared Isaacman’in şirketi Shift4’in düzenleyeceği yarışmanın galibine, diğeri ise St. Jude’s Hastahanesi’ndeki çekilişin kazananına gidecek.

Hayley Arceneaux 2002 yılında kemik kanseri tedavisi gördü. Bu sebeple sol bacağındaki bazı kemiklerin yerinde metal çubuklar var. Hayley Arceneaux yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Inspiration4 ekibine katılmak benim için inanılmaz bir onur. Bu koltuk, St. Jude‘un bana verdiği umudu temsil ediyor. Ayrıca benim gibi, St. Jude Hastahanesi’nde çare bulan dünyanın dört bir aynından gelen ailelere umut vermeye devam ediyor. Ben sadece 10 yaşındayken, St. Jude bana büyüme fırsatı verdi. Şimdi orada çalışma ve dünyayı dolaşma hayallerimi gerçekleştiriyorum.”

Görev bu yılın sonlarına doğru gerçekleşecek. Inspiration4 mürettebatı Falcon 9 roketi ve Dragon uzay aracı üzerinde ticari astronot eğitiminden geçecek. Bu eğitimler şunlar: Yörünge mekaniğine özel odaklanma, mikro yerçekimi, sıfır yerçekimi ve diğer stres testi biçimleri. Görev, NASA‘nın Florida‘daki Kennedy Uzay Merkezi’ndeki tarihi fırlatma kompleksi 39A‘dan başlayacak.

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