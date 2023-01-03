Elon Musk’ın yeniden kullanılabilir roket üreticisi ve uydu internet şirketi SpaceX, şirketin değeri 137 milyar dolar olan yeni bir finansman turunda 750 milyon dolar topluyor. Geçen ay, Bloomberg ilk olarak SpaceX’in içerdekilerin hisse başına 77 dolardan satış yapmasına izin verdiğini bildirdi. Bu da şirketin değerini 140 milyar dolara yaklaştıracaktı.

Daha önce bildirilene göre şirket, temmuz ayındaki 250 milyon dolarlık tur da dahil olmak üzere 2022’de 2 milyar dolardan fazla para topladı. Ayrıca Mayıs ayındaki hisse senedi turunda 127 milyar dolar değerindeydi.

Muhtemel SpaceX yatırımcılarına gönderilen bir e-postaya göre, Andreessen Horowitz muhtemelen yeni finansman turunu yönetecek. A16z, Elon Musk’ın Ekim 2022’nin sonlarında sona eren 44 milyar dolarlık bir anlaşma olan Twitter satın alımına da katıldı.

Geçen yıl, SpaceX birkaç yeni dönüm noktasına ulaştı. Ancak NASA’nın astronotları aya geri getirme çabasının bir parçası olan Starship programında gecikmelerle karşılaştı. Şirketin uydu internet hizmeti Starlink ise 1 milyon aboneyi aşarak Rusya’nın işgali sonrası Ukrayna’da altyapı kesintileri yaşayan kullanıcılara can suyu oldu. SpaceX ayrıca Falcon programı aracılığıyla tek bir yılda 60 yeniden kullanılabilir roket fırlatma sayısını geçmeyi başardı.

Şirket şu anda Starship ve Super Heavy fırlatma araçlarını şirketin Teksas, Boca Chica’daki Starbase tesisinde geliştirmeye devam ediyor. Şirketin, bu daha büyük araçların yörüngesel fırlatma testini içeren programın bir sonraki adımına ne zaman geçeceği belli değil.

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NBC News’in haberine göre, NASA yöneticisi Bill Nelson kısa süre önce SpaceX başkanı ve COO’su Gwynne Shotwell’e Twitter’ın yeni sahibi ve CEO’su olarak Musk’ın “dikkatinin dağılmasının” SpaceX’in uzay ajansıyla çalışmasını etkileyip etkilemeyeceğini sordu. Nelson, Shotwell’in bunun olmayacağına dair güvence verdiğini söyledi.

CNET’e göre NASA şimdi, SpaceX’ten bir astronot ve Roscomos’un iki kozmonotu da dahil olmak üzere Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki sakinleri kurtarmaya yardım edip edemeyeceğini tartışıyor. Rusya’nın Soyuz kapsülü aralık ayında bir soğutma sıvısı sızıntısına neden oldu. Bu da uzay aracının mürettebatı güvenli bir şekilde eve getirip getiremeyeceği sorularını doğurdu. Konu hakkında acil durum önlemlerinin alınması gerekip gerekmediğini belirlemek için bir soruşturma yürütülüyor.