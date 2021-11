SpaceX, NASA’nın DART Uzay Aracını Fırlatacak!

NASA, Double Asteroid Redirect Test (DART) uzay aracının bu ay içinde fırlatılmak üzere SpaceX’in Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü (VSFB) tesislerine ulaştığını söyledi.

29 Eylül’de Maryland’deki Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’ndan (JHUAPL) sevkiyat için özenle paketlendikten sonra, 690 kg’lık (~1500 lb) küçük uzay aracı karayoluyla taşındı ve 2 Ekim’de üçüncü taraf VSFB işleme tesislerine ulaştı. Oradayken, teknisyenler DART’ı paketinden çıkardılar, pillerini şarj ettiler ve neredeyse üç bin millik bir yolculuktan sonra tüm uzay aracı sistemlerinin nominal çalışmasını doğrulamak için çok çeşitli son testler ve kontroller gerçekleştirdiler.

26 Ekim’de uzay aracı bir kez daha nakliye için hazırlandı, bu sefer Asrtotech’ten SpaceX’in yük işleme tesislerine (PPF) sadece birkaç mil seyahat etti. DART’ın yeniden kullanılmış Falcon 9 roketinin de uçuşa hazırlandığı şirketin ana Uzay Fırlatma Kompleksi 4 (SLC-4) hangarının içinde yer alan NASA uzay aracı, şimdi yakında uçacağı yerden sadece bir mil uzakta.

On Thursday at 1pm EDT (1700 UTC), get a live preview of the #DARTMission, our first test to see if we can change the course of an asteroid.

DART will crash into a small asteroid 6.5 million miles from Earth and measure the effect on its motion. Tune in: https://t.co/gtbo67VJIz pic.twitter.com/daxLGhGAVR

— NASA (@NASA) November 3, 2021