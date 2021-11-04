SpaceX, NASA’nın DART Uzay Aracını Fırlatacak!

NASA, Double Asteroid Redirect Test (DART) uzay aracının bu ay içinde fırlatılmak üzere SpaceX’in Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü (VSFB) tesislerine ulaştığını söyledi.

29 Eylül’de Maryland’deki Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’ndan (JHUAPL) sevkiyat için özenle paketlendikten sonra, 690 kg’lık (~1500 lb) küçük uzay aracı karayoluyla taşındı ve 2 Ekim’de üçüncü taraf VSFB işleme tesislerine ulaştı. Oradayken, teknisyenler DART’ı paketinden çıkardılar, pillerini şarj ettiler ve neredeyse üç bin millik bir yolculuktan sonra tüm uzay aracı sistemlerinin nominal çalışmasını doğrulamak için çok çeşitli son testler ve kontroller gerçekleştirdiler.

26 Ekim’de uzay aracı bir kez daha nakliye için hazırlandı, bu sefer Asrtotech’ten SpaceX’in yük işleme tesislerine (PPF) sadece birkaç mil seyahat etti. DART’ın yeniden kullanılmış Falcon 9 roketinin de uçuşa hazırlandığı şirketin ana Uzay Fırlatma Kompleksi 4 (SLC-4) hangarının içinde yer alan NASA uzay aracı, şimdi yakında uçacağı yerden sadece bir mil uzakta.

On Thursday at 1pm EDT (1700 UTC), get a live preview of the #DARTMission, our first test to see if we can change the course of an asteroid. DART will crash into a small asteroid 6.5 million miles from Earth and measure the effect on its motion. Tune in: https://t.co/gtbo67VJIz pic.twitter.com/daxLGhGAVR — NASA (@NASA) November 3, 2021

DART, Dünya’dan 6,5 milyon mil uzakta küçük bir asteroide çarpacak ve hareketi üzerindeki etkisini ölçecek.

SpaceX’in PPF’sinde DART, tutum kontrol iticileri için toksik hidrazin itici gazla ve ana iyon itici tahrik sistemi için (muhtemelen ancak doğrulanmadı) ksenon iticiyle beslenecek. Sistemler uzay aracını fırlatması için hazırlanacak.

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NASA’nın şu anki 22:20 PST, 23 Kasım (05:20 UTC, 24 Kasım) lansman tarihinden yaklaşık 7-10 gün önce, SpaceX, DART’ı ve onun İtalyan yapımı LICIACube küçük uydu yoldaşını Falcon 9’un yük kaportası içine alacak.

Sans kaporta ve DART, iki kez uçan Falcon 9 güçlendirici B1063 ve yeni bir harcanabilir üst aşama, lansman öncesi ıslak elbise provasını ve statik ateş testini tamamlamak için muhtemelen 16 Kasım civarında ilk kez SLC-4E’ye sunulacak. Falcon 9 daha sonra, SpaceX’in DART ile güvenli bir şekilde kozalanmış yük kaportasını kuracağı hangara geri dönecek. Sürprizler dışında, tam entegre roket, fırlatmadan birkaç gün önce son kez sahaya inecek.

A small spacecraft built for a NASA asteroid defense experiment arrived at Vandenberg Space Force Base in California earlier this month and is ready for fueling, one of the final milestones before liftoff in November on a SpaceX Falcon 9 rocket. Story: https://t.co/qmmO8TuRf3 pic.twitter.com/gHGhL6LcqM — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) October 20, 2021

Falcon 9’un, DART’tan ~%50 daha ağır bir uzay aracını fırlattıktan sonra fırlatma sahasına geri dönme kapasitesinden daha fazlası olduğuna dair halka açık NASA ve SpaceX verilerinden alınan küçük yük ve göstergelere rağmen, Falcon 9 B1063’ün drone gemisine, menzilin altına ineceği bildiriliyor. DART, uçuşu kanıtlanmış bir ticari roketle fırlatılan ilk gezegenler arası NASA yükü ve Falcon 9’un şimdiye kadar taşıdığı ilk gezegenler arası ikmali olacak (teknik olarak Dünya-Ay sisteminin yerçekimi etkisi altında kalan TESS ve DSCOVR hariç).

Kaynak: Teslarati