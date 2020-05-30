Akıllı Telefonlar
Android 11 için planlanan sanal tanıtım ertelendi!
Google’ın her yıl düzenlediği I/O geliştiriciler konferansı, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. Şirketin Android 11 sürümünü duyurmak için hazırlandığı online lansman da ABD’deki olaylar nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı!
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Android 11 için düzenlenecek sanal lansman bir kez daha ertelendi!
Android Developers adlı resmi hesaptan yayınlanan tweet, Android 11 için 3 Haziran’da düzenlenmesi beklenen çevrim içi tanıtım etkinliğinin ertelendiğini duyurdu. “Size Android’in en güncel sürümü hakkında daha fazla bilgi vermek istiyoruz, ancak şimdi kutlama zamanı değil.” ifadeleriyle açıklanan gelişme, ABD’deki protestolara dayanıyor. Bilindiği üzere George Floyd adlı Afro-Amerikan bir vatandaşın Minneapolis polisi tarafından öldürülmesinin ardından protestolar başladı. Ülke geneline yayılan kitlesel protestolardan dolayı da Google tanıtımı bir kez daha ertelemek durumunda kalmış gibi görünüyor.
Tanıtım etkinliğinin yanı sıra Pixel cihazları için verilecek Android 11 Beta sürüm dağıtımı da ertelendi. Her yıl geleneksel hale gelen geliştiriciler konferansından sonra dağıtılan Beta sürümü, bu yıl kullanıcıları ile sanal lansman etkinliğinden sonra buluşacak. Dolayısıyla geliştirici sürümü kullanmayan Pixel kullanıcılarının bir süre daha beklemesi gerekecek.
Google’ın en yeni mobil işletim sistemi sürümü, kullanıcılara daha işlevsel bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Dahili ekran kaydı, gelişmiş bildirim paneli, tek seferlik uygulama izni ve pencere içinde pencere boyutunun ayarlanması gibi yenilikler dikkat çekiyor. Sürümün detaylı yenilikleri ise ilerleyen haftalarda yapılacak çevrim içi etkinlikte netlik kazanacak.
Akıllı Telefonlar
TCL 10L kutusundan çıkıyor | Teknik servis hizmeti?
TCL 10L modeli geçtiğimiz günlerde ofisimize gönderilmişti. Biz de sizlerle birlikte kutusunu açmak istedik. Bakalım cihazımızın kutusundan neler çıkıyor?
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TCL 10L kutusundan neler çıkıyor?
Cihazın, beyaz ve siyah olmak üzere iki rengi bulunuyor. Cihazımızın kutusunun içerisinden 5 volt 2 amper bir adet adaptör, Type-C kablomuz ve üzerinde firmanın sloganının yer aldığı kılıfımız çıkıyor.
TCL 10L özellikleri neler?
Firmanın 10 ailesinin en küçük üyesinde; 6.53 inç ekran, Snapdragon 665 işlemci, 6GB RAM ve 128GB ROM gibi temel özellikler yer alıyor. Aynı zamanda, ekran tarafında görsel iyileştirme modu sunan NXTVISION ile birlikte HDR-SDR modumuz da mevcut.
Rakiplerine oranla kamera özellikleri nasıl?
Ön tarafta, 16MP çözünürlüğe sahip, f/2.2 diyafram bulunan geniş açı destekli bir kameramız bulunuyor. Arka tarafta ise sırasıyla; 48 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.25″, 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 13mm (ultra-geniş), 1/4.0″, 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (makro) ve 2 MP, f/2.4, (derinlik) olmak üzere dört kamerımız var.
Kaç TL’ye satılacak?
Şu an için sadece Turkcell’de satışını gördüğümüz cihazın fiyatının 3.099TL olarak belirlendiğini görüyoruz. İleriki tarihlerde farklı satış noktalarında da TCL 10L’nin satışını görebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Vivo X50 serisine amiral gemisi yeni bir cihaz ekleniyor!
Vivo firmasının çok yakında çıkacak serisi X50 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Serinin amiral gemisi cihazı Pro+ modelinin teknik özellikleri belli oldu.
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Vivo X50 Pro+ teknik özellikleri ortaya çıktı!
1 Haziran tarihinde tanıtılması beklenen Vivo X50 serisi çıkışına yakın yeni detaylar sunmaya devam ediyor. Elde edilen bilgilere göre seride bir adet amiral gemisi cihaz da olacak. Serinin amiral gemisi modeli olan X50 Pro+ adını alacakken cihazın teknik özellikleri sızdırıldı. Cihazın tanıtım afişinin sızdırılması ile birlikte teknik özellikler de ortaya çıktı. Amiral gemisi olarak bizleri karşılayan cihaz güçlü bir donanıma sahip olacak görünüşe göre. Gücünü bu yıl çıkan amiral gemileri gibi Snapdragon 865 işlemcisinden alacak cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçenekleri ile bizleri karşılıyor. 6.56 inç boyutunda ekrana sahip olacak cihaz, 120 Hz ekran yenileme hızına ve HDR 10+ destekli OLED ekrana sahip olacak.
Kamera kısmında da diğer modellere göre daha üstün olacağı kesinleşen cihazın, arka tarafta dört adet kamerası bulunmakta. Bu kameralar ise sırasıyla, 50 MP ana kamera, 8 MP telefoto , 13 MP portre ve 8 MP ultra geniş açılı kamera olarak belirlenmiş. Cihazın tasarım olarak diğer iki model ile neredeyse aynı olacağı konuşulurken, delikli ekran teknolojisine sahip olması beklenen X50 Pro+ modelinin bir adet 32 MP değerinde ön kamerası olacak. 4315 mAh batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacağı kesinleşen cihaz bizleri Android 10 ile karşılamakta. Arıca akıllı telefonun 44W hızlı şarj desteği sunacağı da öğrenildi. Herhangi bir fiyat bilgisi ortaya çıkmaz iken, daha önce X50 Pro için ortaya atılan 560 dolarlık etiketten pahalı olacağını söyleyebiliriz Pro+ için
Akıllı Telefonlar
LG Velvet, Haziran ayında Avrupa’da
LG, geçtiğimiz günlerde duyurduğu Velvet modelini Avrupa’ya getirmeye hazırlanıyor. Güney Kore’de tanıtılan akıllı telefon, şirketi eski günlerine getirmeye çalışacak.
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Güney Koreli teknoloji devi, bir süredir merakla beklenen ve G serisinin yerini alacak olan yeni akıllı telefon modeli Velvet’i duyurmuştu. LG Velvet gücünü 7nm fabrikasyon süreci sonucunda geliştirilen Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden alıyor. 8GB LPDDR4x RAM ve 128GB UFS 2.1 depolama alanı telefon, ekran altı parmak izi okuyucu ve IP68/MIL-STD 810G dayanıklılık sertifikalarına sahip.
LG’nin resmi İtalya internet sitesine göre Velvet, Haziran 2020’de Avrupa topraklarına ayak basacak. Sunset, Aurora White, Aurora Gray, Aurora Green renkleri ile gelen telefonun yaklaşık 734 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Söz konusu telefon Avrupa pazarına girdikten kısa bir süre sonra ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.
LG Velvet modelinin teknik özellikleri
- Boyut: 6.8 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde OLED ekran
- İşlemci: Snapdragon 765G 7nm EUV Yonga seti Octa Core (1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475 CPU)
- Adreno 620 GPU
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB dahili depolama birimi (microSD ile 1 TB’a kadar hafıza arttırım imkanı)
- İşletim Sistemi: Android 10 işletim sistemi
- Arka Kamera: 48 Megapiksel + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 5 Megapiksel derinlik sensörü
- Ön Kamera: 16 Megapiksel ön kamera
- Parmak izi: Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- Bağlantı: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
- Batarya: 27w wireless şarj desteki 4.300 mAh kapasiteli batarya