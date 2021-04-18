Uzay - Bilim
SpaceX, 3 Milyar Dolar’lık NASA kontratını kaptı!
SpaceX, son yılların uzay denilince ilk akla gelen markalarından. Her ne kadar gündeme sık sık gelmesinde kurucusu Elon Musk’ın büyük payı olsa da, firmanın alanındaki başarısı da göz ardı edilemez. Zira, şirket, uzay yolculuğundan uydu fırlatmaya; roket ve uzay aracı üretimden çeşitli uydudan internet servislerine kadar geniş bir alanda hizmet veriyor. SpaceX’in bu seferki gündeme gelme sebebi ise büyük bir ihale. Öyle ki, şirket NASA’nın amacı Ay’a 50 yıl aradan sonra ilk kez insan taşımak olan Artemis Programının taşıyıcı araç ihalesini kazandı. NASA’nın SpaceX’e 3 Milyar ABD Doları ödeyeceği ihale ve Ay’a ilk kez kadın bir astronot indirecek Artemis programının tüm detayları haberimizin devamında…
SpaceX, Bezos’un Blue Origin’ini yendi ve ihaleyi kazandı
Aslında, devlerin yarışı geçtiğimiz sene başladı. Öyle ki, NASA, Ay’a 50 yılı aşkın aradan sonra insan götürecek Artemis projesinin taşıyıcı uzay aracı için üç finalisti açıklamıştı. Bu firmalar sektörün devleri Dynetics, Elon Musk’ın SpaceX’i ve Jeff Bezos’un Blue Origin’iydi. SpaceX, diğer iki firmadan da çok daha uygun bir teklif sunmuştu. Zira, Musk’ın şirketinin teklif Dynetics’in yarısı ve Bezos’un firmasının dörtte biriydi. Bu faktör NASA’nın dünkü kararına ne kadar etki etti bilinmez fakat SpaceX güçlü iki rakibini solladı ve yarışın kazananı oldu.
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NASA, sözleşme karşılığı SpaceX’e 2.89 Milyar ABD Doları ödeyeceğini açıkladı. İhalenin sonucunun belli olmasından sonra konuşan NASA Keşifler Departmanı Başkanı Kathy Lueders, “Devletimizin parası için en iyi değeri sunan firmayı seçtik.” dedi. SpaceX ise bu ücretin karşılığında NASA’ya Artemis programı için bir adet Starship uzay aracı ve bu araçla iki yolculuk sağlayacak. Bu yolculuklardan ilki deyim yerindeyse insansız bir test sürüşü olacak. Starship’in denemesinin yapılacağı bu yolculukta, araç Ay’ın yüzeyine inip geri dönecek. İkinci yolculuk ise görevin kendisi olacak. Yani, Artemis Programının uzun bir aradan sonra Ay’a ilk insanı indireceği uçuş.
NASA neden Starship’i tercih etti? İhaleyi kazanan Starship’i yakından tanıyalım
SpaceX’ in Starship’ini, Dynetics ve Blue Origin gibi dişli rakiplerin karşısında ne öne çıkardı? NASA yetkililerinin açıklamalarına göre Starship’in rakiplerine göre birkaç önemli avantajı vardı. Bu avantajların en başta gelenleri ise astronotlar için geniş kabin alanı, iki adet airlock (hava hücresi) ve yüksek yük taşıma kapasitesi (kargo alanı). NASA’ya göre son madde özellikle önemliydi çünkü yüksek kapasite Ay’dan Dünya’ya birçok örnek getirebilmek anlamına geliyordu. Bunlara ek olarak, NASA, aracın inovatif dizaynını da beğendiğini söyledi. Tabi, her ne kadar NASA’nın ağzından duymasak da, fiyatın da önemli bir faktör olduğunu göz önüne almak lazım. Hatırlayacağınız üzere, yazımızın başında SpaceX’in çok daha uygun bir fiyat sunduğunu söylemiştik. Bunun üstüne, NASA’nın bütçe sıkıntılarından proje hedefini ertelediğini de düşününce, tercihte fiyatın etkili olduğunu söylemek mümkün.
İhalenin kazananı ,öyle ya da böyle, belli. Gelin devlerin savaşından galip çıkan Starship uzay aracını yakından inceleyelim. ‘Musk’ın gözbebeği’ diyebileceğimiz Starship beş yılı aşkın bir süredir geliştiriliyor. Hatta, Musk bu sürecin finansmanını dışardan destek almadan kendi sağlamakta. Starship’in var olma nedeni ise çok basit. Musk, bu aracı meşhur Mars’ta koloni kurma hayali için inşa ediyor. Ancak görünen o ki, Starship’in ilk yıldızlar arası yolculuğu Ay’a olacak. Tam anlamıyla bir “neye niyet neye kısmet” durumu. Teknik tarafta ise; Starship, tamamıyla tekrar kullanılabilir ve Super Heavy denilen sınıfta yer alan bir uzay aracı. İkinci aşamasında kargo alanı ve yolcu kabinini barındıran araç, hala geliştirme aşamasında. Bunlara ek olarak, Artemis programında aracın NASA için özel bir versiyonu yer alacak. Ayrıca, NASA’nın Orion sistemi de Starship’e görevde eşlik edecek.
Görevimiz, yeniden, ay: Artemis Programı
Aslında, Artemis Programı çok da eski değil. İki sene önce Trump yönetiminde açıklanan programın amacı Ay’a insan götürmek. Ayrıca, programın diğer bir amacı ise Ay’da bir merkez kurmak. Tabi, asıl hedefin bu yolculuktan deneyim edinip Mars’a gitmek olduğunu da ekleyelim. NASA, programda görev alacak 18 astronotu geçtiğimiz sene içinde seçti. Hatta, bu astronotlar bir yılı aşkın süredir NASA’nın Florida eyaletindeki tesislerinde eğitim görmekte. Programla belki de en güzel detaylardan biri ise Ay’a ayak basacak ilk kadın astronotu barındırması. NASA yetkilileri, bunun kadın hakları için önemli bir adım olduğunu düşünüyor.
Program açısından şu an için her şey yolunda gitse de, bazı sıkıntılar da yok değil. Öyle ki, program maddi açıdan biraz sıkıntıda. NASA, programın hedefi olan 2024 yılında Ay’a gitmek için bu sene itibariyle 3.3 Milyar ABD Dolar’ına ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ancak, devletten bu rakamın sadece dörtte birini alabildi. Bunun üzerine ise NASA’ya göre 2024 hedefi artık gerçekçi değil. Bakalım SpaceX’in de katılımıyla işler değişecek mi…
Kaynak: ArsTechnica, NPR
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Haber
Aksaray Belediyesi Bilim Merkezi ile geleceğin mucitlerini yetiştirecek!
Aksaray Bilim Merkezi kapılarını bilim ve teknolojiye ilgi duyan gençlere açıyor. Aksaray Belediyesi, bilim ve teknolojinin imkanlarından faydalanmak isteyen gençler için büyük avantaj sunması beklenen merkezin yapımını tamamladı.
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Bilim Merkezi gençlerin vakit geçirebileceği bir merkez olacak
Aksaray, Mercedes Benz, Sütaş ve Brisa gibi markalara uzun süredir ev sahipliği yapıyor. İç Anadolu’da sanayiye yönelik yatırımları ile adından söz ettiren bir şehir. Özellikle coğrafi konumundan dolayı markaların ve yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarıyor.
Bilim Merkezi sayesinde de gençlerin ilgisini bilime ve teknolojiye çekmeyi amaçlıyor. Fizik, Kimya, Matematik, Geometri, Mekanik, Elektronik ve Uzay gibi konular atölyelerden bazıları olarak karşımıza çıkıyor. İHA ve SİHA eğitimleriyle ilgili kursların da yakın zamanda açılacağı aldığımız bilgiler arasında. Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Burada verilen eğitimlerle gençlerin insansız hava aracı veya model uçak teknolojisini öğrenme, uçurma yeteneğini kazanma ve üretiminde rol alma yeteneği kazandırılacak” dedi.
Bilim Merkezi çocuklar için eğlenceli ve etkileşimli bir ortam sunuyor. Kum sarkacı, dev piyano, su futbolu gibi 21 farklı etkinlik alanına sahip bir alana sahip. Böylece çocukların severek vakit geçireceği bir alan oluşturulmuş. Küçük yaşlarda ilgilerini çekmeyi hedefliyor. Böylece fikirler edinmeleri ve hayal güçlerinin gelişmesi hedefler arasında yer alıyor.
Bilim Merkezi, giriş katında 120 metrekaresi kapalı ve 120 metrekaresi açık hale getirilebilen Bilim Temalı Çocuk Kütüphanesi’ne ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların kullanabileceği 500 kişilik bir konferans salonu da bulunuyor. Böylece öğrencilere, öğretmenlere ve ebeveynlere yönelik söyleşi, konferans ve tiyatro gibi faaliyetler için kullanılması amaçlanıyor.
Dileriz Aksaray Belediyesi‘nin bu hamlesi diğer belediyeler tarafından benimsenir ve daha fazla Bilim Merkezi görebiliriz.
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Uzay - Bilim
Mars keşif görevindeki Perseverance aracına yakından bakalım
Perseverance keşif aracı geçtiğimiz hafta Mars yüzeyine sorunsuz bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Perseverance kelimesi dilimizde azim anlamına geliyor. Mars keşif aracına ismini ABD’de düzenlenen kompozisyon yarışmasını kazanan 11 yaşındaki Alexander Mather verdi. Ayrıca Perseverance’ın Mars’da indiği Jezero Krateri de ismini benzerliğinden dolayı Bosna Hersek‘in Jezero beldesinden alıyor.
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Perseverance, Mars’taki keşfini 7 ayrı donanımıyla gerçekleştirecek
- Mastcam-Z: Zoom özelliği ile birlikte panoramik ve stereoskopik görüntüleme yeteneğine sahip gelişmiş bir kamera sistemi. Mastcam-Z ayrıca Mars yüzeyinin mineralojisini araştıracak ve gezici operasyonlarına yardımcı olacak.
- SuperCam: Kimyasal bileşim analizi ve mineraloji için bir görüntüleme aracı.
- PIXL: Mars yüzeyindeki malzemelerin ince ölçekli temel bileşimini haritalayacak. Malzemelerin kimyasal yapılarının daha ayrıntılı tespit ve analizine olanak sağlayacak.
- SHERLOC: Mineroloji ve organik bileşenleri haritalamak için morötesi (UV) lazer kullanan ve detaylı görüntüleme sağlayan bir spektrometre. Organik maddeler ve kimyasallar bulmak için yaşanabilir ortamları tarayacak. Ayrıca, SHERLOC yüksek çözünürlüklü renkli bir kameraya sahip.
- MOXIE: Mars’taki atmosferik karbondioksitten oksijen üretmeyi deneyecek. Başarılı olursa teknolojisi gelecekte astronotlar tarafından Mars’dan Dünya’ya dönmek için roket yakıtını yakmak için kullanılabilecek.
- MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer): Sıcaklık, rüzgar hızı ve yönü, basınç, bağıl nem ve toz boyutu ve şekli ölçümlerini yapacak bir dizi sensör.
- RIMFAX: Mars’da yeraltını analiz edecek bir radar görüntüleyici. Yeraltındaki jeolojik yapının santimetre ölçeğindeki çözünürlüğünü sağlayacak ve ek olarak zemine nüfuz edebilen bir radar.
Son olarak helikopter Ingenuity’den bahsedelim. Ingenuity, Mars’ın az yoğunluklu havasında uçmak için tasarlanan ilk hava aracı.
Perseverance. 2012 yılında Mars’a inen ve hala analizlerini sürdüren Curiosity aracı ile yaklaşık olarak aynı boyutlarda. Buna karşın Curiosity 126 kilogram daha hafifti. Araç 10 feet (3,04 mt) uzunluğunda, 9 feet (2,74 mt) genişliğinde ve 7 feet (2,13 mt) boyunda.
Perseverance‘nin çektiği fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
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Uzay - Bilim
SpaceX sivil uzay görevi Inspiration4’ün 2. mürettebatı belli oldu
Hayley Arceneaux dünyanın ilk sivil uzay görevi Inspiration4 için ikinci mürettebat üyesi oldu. Hayley Arceneaux , ABD‘deki St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi’nde doktor asistanı olarak çalışıyor. Kanseri yenen Arceneaux uzaya çıkan, vücudunda protez bulunan ilk kişi olacak.
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Inspiration4 görevindeki diğer iki koltuk sahiplerini bekliyor
SpaceX, Crew Dragon kapsülüyle 4 sivili uzaya göndereceğini açıklamıştı. Bu görev tek bir astronot dahi olmadan gerçekleşen ilk uzay yolculuğu olacak. Milyarder Jared Isaacman geziyi SpaceX’den satın aldı. Bu nedenle de Inspiration4 görevindeki 1 koltuk kendisine ait olacak. Kalan koltuklardan biri Jared Isaacman’in şirketi Shift4’in düzenleyeceği yarışmanın galibine, diğeri ise St. Jude’s Hastahanesi’ndeki çekilişin kazananına gidecek.
Hayley Arceneaux 2002 yılında kemik kanseri tedavisi gördü. Bu sebeple sol bacağındaki bazı kemiklerin yerinde metal çubuklar var. Hayley Arceneaux yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Inspiration4 ekibine katılmak benim için inanılmaz bir onur. Bu koltuk, St. Jude‘un bana verdiği umudu temsil ediyor. Ayrıca benim gibi, St. Jude Hastahanesi’nde çare bulan dünyanın dört bir aynından gelen ailelere umut vermeye devam ediyor. Ben sadece 10 yaşındayken, St. Jude bana büyüme fırsatı verdi. Şimdi orada çalışma ve dünyayı dolaşma hayallerimi gerçekleştiriyorum.”
Görev bu yılın sonlarına doğru gerçekleşecek. Inspiration4 mürettebatı Falcon 9 roketi ve Dragon uzay aracı üzerinde ticari astronot eğitiminden geçecek. Bu eğitimler şunlar: Yörünge mekaniğine özel odaklanma, mikro yerçekimi, sıfır yerçekimi ve diğer stres testi biçimleri. Görev, NASA‘nın Florida‘daki Kennedy Uzay Merkezi’ndeki tarihi fırlatma kompleksi 39A‘dan başlayacak.
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