SpaceX’in En Güçlü Roketi Falcon Heavy 3 Ay İçinde Uzaya Çıkabilir

Elon Musk, kendi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile SpaceX’in bu sene Falcon Heavy roketini ateşlemeyi hedeflediğini duyurdu. Bir Twitter kullanıcısının Elon Musk’a Falcon Heavy’nin ne zaman fırlatılacağını sorduğunda Musk, bir kaç ay içerisinde ana iticilerin son bir testten geçeceğini ve bundan bir ay sonra da Falcon Heavy’nin fırlatılacağını açıkladı.

Bu açıklamaya göre Falcon Heavy Eylül ayı gibi fırlatılabilir. 1.3 milyon kilogram ağırlığındaki roket Dünya’nın alt yörüngesine 63.000 kilogram yük taşıyabiliyor. Bu Falcon 9’un taşıdığı yükün yaklaşık 3 katı anlamına geliyor. Bu güçlü roketin ana amacı Mars’a ve Ay’a insanlı görevlerde kullanılmak.

All Falcon Heavy cores should be at the Cape in two to three months, so launch should happen a month after that

— Elon Musk (@elonmusk) June 8, 2017