GTA (Grand Theft Auto) tüm zamanların en popüler oyunlarından biridir. Serinin beşinci oyunu 2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen hala satış rekorları kırıyor. Serinin son yapımından her mutlu olsa da, oyuncular uzun süredir yapımcı Rockstar Games’in merakla beklenen GTA 6 oyununu piyasaya sürmesini iple çekiyor. Yakın bir tarihte, Microsoft’tan GTA 6’nın çıkış tarihine ilişkin bir işaret alındı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Microsoft’a göre GTA 6 2024 Yılında Piyasaya Sürülecek

Microsoft’un Activision-Blizzard’ı satın alması İngiltere’nin piyasa düzenleyici kurumu Rekabet ve Piyasalar Otoritesi’nin (CMA) radarına takıldı. CMA şirket üzerine bir soruşturma açtı ve milyar dolarlık anlaşmayı incelemeye başladı. Microsoft’un soruşturmaya yanıtı hızlı oldu ve şirket bir belgeyle kendini savundu. Şaşırtıcı bir şekilde, belgedeki bazı bilgiler bize GTA 6’nın çıkış tarihi hakkında bazı ip uçları verdi. Davada, Microsoft esasen Call of Duty’nin tek başına rekabete zarar vermek için yeterli pazar payını oluşturmadığını savunuyor. Şirket ünlü savaş oyunundan bahsederken Grand Theft Auto gibi serilere işaret ediyor. En çarpıcı nokta belgenin 24. Sayfasında yer alıyor. Firma serinin son oyunundan bahsederken, “Merakla beklenen Grand Theft Auto VI’nın (GTA 6) 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.” sözlerine yer verdi

Microsoft ve Rockstar arasındaki işbirliği düzeyi göz önüne alındığında, bu bilginin büyük olasılıkla doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şirket CMA soruşturması altında ve milyar dolarlık bir anlaşma firmanın alehine bozulabilir. Bu nedenle bilgilerin doğruluğu hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değil. Raporlar, oyunun 2025 yılına kadar piyasaya sürülmek üzere hazırlanabileceğini öne sürse de, 2024 çıkış tarihi de yeni yapım için muhtemel. Rockstar’ın başlangıçta 2024 olarak duyurduğu çıkış tarihini bir sonraki yıla erteleme ihtimali de bulunuyor. Grand Theft Auto VI ölçeğindeki bir oyunun geliştirilme sürecinde zaman en büyük ihtiyaçlardan biri. Bu yüzden oyun severlere biraz daha sabretmelerini tavsiye edebiliriz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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