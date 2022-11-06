Söylenti, XboxEra podcast’ine ve haber sitesinin kendi kaynaklarına dayanan Windows Central‘dan geliyor. Aksiyon-rpg’nin birkaç gecikmeden sonra en geç önümüzdeki yılın ortalarında yayınlanacağı zaten biliniyordu, ancak hangi ayda yayınlanacağı henüz belli değildi.

Oyun Ödülleri 8 Aralık’ta gerçekleşecek. Bildirildiğine göre etkinlik sırasında ve sonrasında Diablo IV için ön sipariş vermek mümkün olacak. Windows Central’a göre, ön sipariş veren herkes Şubat 2023’te oyunun “açık” beta sürümüne erişebilecek. Oyun Nisan ayında yayınlanacak olsa da, ilk sezonun o yılın üçüncü çeyreğinde yayınlanması planlanıyor.

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Diablo IV oyuncuları her sezona yeni bir karakterle başlayacak. Mikro ödemeler mevcut olabilir, ancak oyuncuların ilerlemesiyle bağlantılı olmayacaktır. Oynaması ücretsiz oyun Diablo Immortal yaptı. Bu nedenle oyun, “bu ülkelerdeki mevcut faaliyet koşulları” nedeniyle piyasaya sürülmedi.

Diablo IV, geliştirici Blizzard’ın yakında çıkacak bir zindan tarayıcısıdır. Oyun Diablo III’ün gelişinden yaklaşık 11 yıl sonra ortaya çıkacak. Yeni oyunda 150’den fazla zindan ve yeni oyun sonu içerikleriyle yenilenmiş bir Paragon sistemi bulunuyor. Oyunun kırk dakikalık bölümü Eylül ayında internette yayınlandı.