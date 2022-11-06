Söylentilere konu olan Nintendo Switch Pro medyada geçtiğimiz yıl boyunca bir milyondan fazla kez bahsedildi. Kullanıcılar başarılı konsolun ikinci neslini sabırsızlıkla bekliyor. Çoğu kişi modelin ikinci versiyonunu bu yıl beklerken, Nintendo, Nintendo Switch OLED ile bizi şaşırttı. Geleneksel bir Switch ile aynı performansı sunan cihaz, Samsung menşeili OLED ekranı ile kullanıcıların beğenisini toplamıştı. Üstelik, Nintendo Switch OLED’in piyasaya sürülmesi, bir Pro varyantının varlığını asla reddetmedi. Gerçek şu ki, Sony ve Microsoft için yeni neslin başlamasıyla birlikte, eski donanım yaşlanmaya başladığından Nintendo’nun da daha iyi bir Switch’e ihtiyacı var. Görünüşe göre şirket yeni bir Nintendo Switch Pro’yu piyasaya sürme hazırlıkları yapıyor. Cihazın olası çıkış tarihi hakkındaki ayrıntıları sizin için derledik.

Nintendo Switch Pro Cihazının Olası Çıkış Tarihi

Hatırlamak gerekirse, Nintendo Switch Pro söylentileri Nintendo Switch OLED’in piyasaya sürülmesiyle birlikte soğumaya başlamıştı. Ancak şirket, gelecekte bir Pro varyantının varlığını hiçbir zaman reddetmedi. Gerçek şu ki, oyunlar daha fazla performans gerektiren cihazlarda oynanabiliyor. olmaya başlıyor. Nintendo, konsolunda bazı üçüncü taraf üst düzey oyunları oynatmak istiyorsa yükseltilmiş bir donanım sunması gerekiyor. Ayrıca konsolun, şirketin mevcut birinci parti oyunlarını yükseltmek için ekstra bir bellek kapasitesi sağlaması lazım.

Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, bir röportaj sırasında önümüzdeki mali yıl için yeni bir Switch’in söz konusu olmadığını açıkladı. Bu açıklama sizi korkutmasın, lütfen “önümüzdeki mali yıl için” ifadesine dikkat edin. “Yeni bir Switch yok” demedi, çünkü mevcut mali yıl Mart 2023’te sona eriyor ve üzerinde bir yılan fazla çalışılan Pro model Mart ayından sonra çıkabilir. Elbette şirket şu an yeni bir model üzerine çalışıldığını reddediyor. Ancak Mart ayına yaklaştıkça firmanın bu tutumunda değişiklikler olmasını bekliyoruz.

Ünlü yazar, Nate The Hate’e göre, yeni cihaz önümüzdeki yılın ilk yarısında piyasaya sürülecek. Bay Furukawa’nın iddiaları göz önüne alındığında, Nisan ve Haziran 2023 arasında yeni bir konsol bekleyebiliriz. Elbette daha kötümser iddialar da var. Ampere Analysis’den Piers Harding-Rolls, 2024 yılına kadar yeni nesil bir konsolun piyasaya sürüleceğine çok da sıcak bakmıyor. Şimdilik bahsedilen konsolun bir Nintendo Switch Pro mu yoksa bir Nintendo Switch 2 mi anlamına geldiği de belli değil. Ancak medyanın Pro ismini daha çok sevdiği bir gerçek. Şirketin el cihazlarının birden fazla sürümünü piyasaya sürme geçmişi göz önüne alındığında, biz de şirketin Nintendo Switch Pro takma adını korumaması için bir neden göremiyoruz.

Nintendo Switch Pro Konsolunun Olası Fiyatı

Henüz kesin bir şey söylemek için çok erken, ancak yeni konsolun OLED varyantından daha pahalı olmasını bekliyoruz. Normal Switch’in ABD’deki fiyatı 299 dolar civarındayken OLED modelinin fiyatı 350 dolar civarında. Yeni Pro modeli bu 350 ila 400 dolar fiyat etiketi arasında gidip gelebilir. Fiyat etiketinin PS5 ve Xbox Series X gibi konsollara ulaşmasını beklemiyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

İlginizi çekebilir: Nintendo, 1’e 10 Hisse Senedi Bölünmesi Gerçekleştiriyor