Bu videoda Android TV’lerin en önemli noktası olan Google Play Store’a yeni eklenen TivibuGO uygulamasını nasıl yükleyebileceğinizi gösteriyoruz. Ayrıca TivibuGO uygulamasında yer alan dizi, film belgesellerin yanında Tivibu’nun kendi sinema kanalları, spor kanalları ve çocuklara özel olan programlara göz atıyoruz.

Bunlarla da kalmıyor uygulama içerisinde olan ebeveyn denetimleri, çocuk kilitleri ve uygulama içerisinde geçirilen vakitlerin ayarlanması gibi birçok özellikte bulunuyor. Peki siz Android TV kullanıyor musunuz? Kendi televizyonunuzda kullandığınız uygulamalar neler? Yorumlara bekliyoruz.

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