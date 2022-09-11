Müzik akışı hizmeti SoundCloud artık Wear OS çalıştıran akıllı saatler için erken erişim beta uygulaması sunuyor. Böylece artık akıllı telefon olmasa bile müzik deneyimi kesintisiz olarak devam edecek.

Wear OS kullanıcıları, SoundCloud beta programına kaydolarak uygulamayı edinebilir. Kaydolduktan sonra uygulamayı akıllı saatinize Google Play mağazasından indirebilirsiniz. Maalesef uygulamanın betadan ne zaman çıkacağı konusunda net bir bilgi yok.

More apps, more fun. Keep an eye out for new #WearOS app experiences coming this year. We’ve teamed up with:@Spotify@adidasrunning@Deezer@SoundCloud Now that’s what we call a line-up! #GoogleIO — Wear OS by Google (@WearOSbyGoogle) May 11, 2022

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9to5Google tarafından bildirildiği gibi, SoundCloud uygulaması kayıtlı parçaları, çalma listelerini ve dinleme geçmişini görüntülemenize olanak tanır. Uygulama ayrıca çevrimdışı dinleme için parçaları indirebilir. Duraklat, oynat, atla ve beğen düğmeleriyle basit bir tasarıma sahiptir. Ayrıca SoundCloud, Wear OS 3’e özel değildir. Wear OS 2 yeniden tasarımını çalıştıran bir modeli olan kullanıcılar, beta uygulamasını da indirebilir.