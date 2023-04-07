Cuma Raporu #253 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #253 zaman çizelgesi
00:00 Giriş
03:00 realme Türkiye pazarına birçok ürünle geri döndü
25:42 Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi Resmi Gazete’de Yayımlandı!
29:45 ChatGPT Yasaklanmaya Başlandı!
40:25 Togg Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teslim Edildi
51:50 Tesla Türkiye’ye Resmen Girdi!
01:07:00 Türkiye’deki Tesla Modellerinde Turkcell’in SIM Kartları Kullanılacak!
01:15:34 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Elektrikli Scooter Çilesine El Atıyor!
01:27:46 Apple M2 Çip Üretimini Durdurdu
01:30:48 Xiaomi 13 Ultra Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
01:34:43 Redmi Note 12 Serisi Türkiye’de
01:51:00 Önce Twitter Logosunu Değiştiren Elon Musk Şimdi de İsme Taktı!
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