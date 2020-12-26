Türkiye dışında nerede yaşamak isterdik? | Sorun Söyleyelim #4

Sizden Gelenler #66 videosuyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi sosyal medya üzerinden bizlere sorduğunuz soruları yanıtlıyoruz.

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Sizden Gelenler #66 soruları (Can Kahya’ya teşekkürler)

0:21 a71 128 gb ile mi9t 128 gb arasında 300 tl gibi bir fark var ben samsung telefon kullanmak istiyorum diyen birisi için bu fiyat farkı ödenebilir mi?. Bi de sizin a71 hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum belirtirseniz sevinirim.

2:17 Markalara sorun serisine Samsung Türkiye’yi çağırmayı düşünüyor musunuz? Ersin abi sorarsa tadından yenmez.

6:33 İPhone 11 pro (max) ile hızlı şarj standart oldu. Peki bunun batarya ömrüne etkisi nedir ya da ne kadar götürür? Gece şarj eden birisi olarak hızlı şarj çok fark etmiyor. Bu özelliği kullanmamak için yapılabilecek bir şey var mı, yoksa etkisi az ve hızlı şarj kullanmak daha mı mantıklı? Farklı şarj aleti kullanmak daha fazla mı zarar verir?

8:13 Corona virüsü nedeniyle fiyatlar ne kadar artar? Corona virüsü nedeniyle piyasa nasıl etkilenir? Bir de üreticiler ne zaman kamera üstüne çalışmayı bırakıp pil üstüne çalışacaklar?

12:07 Mi 10 Pro ile Samsung S20 Ultra arasında pek aşırı bir fark olmadığı halde çıkış fiyatları birisinin niye 716$ diğerinin 1400$ sizce bu uçurumun sebebi nedir ?

13:12 Yeni gelecek olan “Kültür ve turizm bakanlığı” vergisi telefon fiyatlarını nasıl etkileyecek ve olması haklı mı sizce?

15:38 Huawei p30 pro kullanıcısıyım fotoğraf ve video çekmek için mı note 10 gecikir mi?

19:49 İlk sorum sizce telefon için en uygun ekran en boy oranı kaç?

İkinci sorum tüm ofise bu telefon teknolojileri nereye gidecek 2 yıl öncesinin cihazları bile her işimizi görürken (iPhone X) gelecekte cihazlar bize ne sizce katacak?

Üçüncü sorum meizu 17th sence Türkiye’ye gelir mi?

27:05 İki sorum olacak. 6 Mart itibariyle ülkemizde lansman yapacak olan Tecnomobile markası hakkındaki düşüncelerinizi paylaşır mısınız?

İkinci sorum da, malum mobil telefonlara bir vergi artışı daha yapıldı fakat ülkemizde vergi artışı furyasından en çok nasibini alan sektörlerden biri de mobil telefon sektörü. Bunun sebebi ya da sebepleri sizce nedir?

31:44 Kerem 150-300 arası tam kablosuz mikrofonu iyi ve müzik için yeterli hangi kulaklığı tavsiye edersin acaba. Birde kullandıkların arasında fiyat segmentine göre tavsiye ettiklerinin olduğu bir video çekersen harika olur

32:53 3.500 TL’ye nova5t almak mantıklı mı?

33:33 Telefonlar da optik görüntü sabitleyici ne işe yarıyor sizce önemli bir özellik midir?

35:09 2020’nin en iyi fiyat performans telefonu sizce hangi markadan gelir tepe modeller dâhil.