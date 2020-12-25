Cuma Raporu #134 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu 134: OPPO fabrikası, eSIM ve dahası

Zaman Çizelgesi

00:00 Giriş

01:08 OPPO Türkiye’de fabrika açıyor!

15:22 Yerli ve Milli eSIM Teknolojisi

21:53 Uber Türkiye topraklarına geri dönüyor! Erişim engeli kalktı

30:00 Tidal tekrar Türkiye topraklarında!

32:17 TÜVTÜRK, Araç Muayene Takibi İçin Mobil Uygulama Geliştirdi!

36:59 Huawei MateBook D 15/14 2021 serisi tanıtıldı

42:21 Friends tüm sezonları ile BluTV’de

44:58 Steam kış indirimleri

47:23 2020’nin en çok kazanan YouTuberları belli oldu!

49:22 DXOMark’ın yeni lideri Mate40 Pro+ oldu

Cuma Raporu #134 bölümünde detay çekimlerine akıllı telefon eklemek istedik. Bu nedenle bu haftaki çekimde Xiaomi Mi 10T Pro modelini kullanıyoruz. Mi 10T Pro modeliyle yapılan çekimler 4K 30 fps ayarında ve 2x zoom özelliği ile çekildi. Böylece DSLR kamerasının yaptığı çekimler ile diğer akıllı telefonların 4K 30 fps çekimlerini kıyaslayabilecek ve ne kadar iyi ya da eksik olduğunu fark edebileceksiniz. İlerleyen haftalarda farklı telefonlar ile beraber farklı çekimler de olacak. Sizler de istediğiniz bir telefon olması durumunda yorumlar bölümünden istediğiniz telefonu belirtebilirsiniz.