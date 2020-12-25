Cuma Raporu
Cuma Raporu #134: OPPO fabrikası, eSIM ve dahası
Cuma Raporu #134 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu 134: OPPO fabrikası, eSIM ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
01:08 OPPO Türkiye’de fabrika açıyor!
15:22 Yerli ve Milli eSIM Teknolojisi
21:53 Uber Türkiye topraklarına geri dönüyor! Erişim engeli kalktı
30:00 Tidal tekrar Türkiye topraklarında!
32:17 TÜVTÜRK, Araç Muayene Takibi İçin Mobil Uygulama Geliştirdi!
36:59 Huawei MateBook D 15/14 2021 serisi tanıtıldı
42:21 Friends tüm sezonları ile BluTV’de
44:58 Steam kış indirimleri
47:23 2020’nin en çok kazanan YouTuberları belli oldu!
49:22 DXOMark’ın yeni lideri Mate40 Pro+ oldu
Cuma Raporu #134 bölümünde detay çekimlerine akıllı telefon eklemek istedik. Bu nedenle bu haftaki çekimde Xiaomi Mi 10T Pro modelini kullanıyoruz. Mi 10T Pro modeliyle yapılan çekimler 4K 30 fps ayarında ve 2x zoom özelliği ile çekildi. Böylece DSLR kamerasının yaptığı çekimler ile diğer akıllı telefonların 4K 30 fps çekimlerini kıyaslayabilecek ve ne kadar iyi ya da eksik olduğunu fark edebileceksiniz. İlerleyen haftalarda farklı telefonlar ile beraber farklı çekimler de olacak. Sizler de istediğiniz bir telefon olması durumunda yorumlar bölümünden istediğiniz telefonu belirtebilirsiniz.
Cuma Raporu
Cuma Raporu #133: Harmony OS 2.0, Cyberpunk 2077 ve dahası
Cuma Raporu #133 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #133: Harmony OS 2.0, Cyberpunk 2077 ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
01:30 Moderna COVID-19 aşısı, FDA komitesinden onay aldı
07:19 Sağlık Bakanlığı Acil Kullanım Onayı verebilecek
12:56 CyberPunk 2077 PS Store’dan kaldırıldı
18:48 HarmonyOS 2.0 Geliştirici Beta sürümü tanıtıldı
26:23 YouTube Türkiye için temsilci atayacağını duyurdu!
38:19 iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max satışa çıktı
42:31 Oppo, üç dirsekli ve katlanabilir yeni telefonunu tanıttı
46:14 BluTV, Çıplak dizisini bilinmeyen bir sebeple yayından kaldırdı!
57:08 Epic Games’ten yılbaşına kadar her gün bedava oyun!
Cuma Raporu
Cuma Raporu #132: Mate 40 Pro, Airpods Max, S21 ve dahası
Cuma Raporu #132 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #132: Mate 40 Pro, Airpod Max, S21 ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
00:42 SpaceX Mars görevi testi
03:47 Huawei Mate 40 Pro satışa çıktı
07:36 Apple ilk kafa üstü kulaklığı Airpod Max’i tanıttı
12:07 Samsung akıllı telefon pazarında yeniden lider
20:50 The Game Awards ödülleri sahiplerini buldu
23:18 Adobe Flash Player desteği yıl sonunda bitiyor
26:51 OPPO Reno 5 serisi tanıtıldı
29:34 Cyberpunk 2077 sorunlarla çıktı
31:52 Samsung Galaxy S21 sızdırıldı
39:50 Lenovo Thinkpad X1 Fold 45.000 TL fiyatla satışta
49:05 BluTV ücretsiz haftasonu verilerini açıkladı
Cuma Raporu
Cuma Raporu 130: Kerem’in vedası, Poco M3 ve dahası
Cuma Raporu 130 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
00:15 Kerem’in vedası
11:41 Redmi Watch tanıtıldı
16:03 Huawei EMUI 11 takvimi
21:20 Poco M3 tanıtıldı
37:40 İstenmeyen SMS’lere son
47:48 Honor satıldı
57:12 Mi 10T stokları bitti
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