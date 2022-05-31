PS5 satış ivmesini sürdürmekte zorlanıyor, ancak bunun nedeni düşük talep değil. Konsol aslında bir tedarik zinciri sorunu nedeniyle onu arayan insanların hızında satamıyor. Ancak Sony bunu ele aldığı planlamalarıyla 2024’te satışlarda PS4’ü geride bırakacağını umuyor.

Bilgi, şirketin şu anki PlayStation patronu Jim Ryan’dan geliyor. Yatırımcılara konuşan Ryan, PS5’in tedarikini geciktiren ve satış fırsatlarının kaybedilmesine neden olan üretim sorunlarını kabul etti. Bunun şirketin en önemli önceliği olduğunu söylüyor.

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Yukarıdaki tablo, PlayStation’ın PS5’in satış hızında PS4’ü geçme planlarını gösteriyor. Bu karşılaştırmanın şu anki PS4 satışlarının sayısını ifade etmediğini, konsolun yaşıyla ilgili olduğunu unutmayın. Yani Sony, PS5’in varlığının dördüncü yılında, PS4’ün dört yaşındayken sattığından daha fazlasını satmasını istiyor.

Grafik, COVID-19 pandemisinin PS5 üretimi için parça envanteri üzerindeki etkisi hakkında yorum yapıyor ve ayrıca konsol için tedarik eksikliğini etkileyen nedenler olarak Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından bahsediyor. Ancak sorunu hafifletmek için önlemler de var.

Ne yazık ki, bu önlemlerin ayrıntılarına sahip olunmazken, sadece Sony’nin şu anda istikrarsız olan piyasa koşullarında çevikliklerini artırmak için birkaç farklı satıcıyla çalışmayı planladığını gösteriyor. Ayrıca “PS5 için optimize edilmiş teslimat rotalarını korumak için lojistik müzakereler” de belirtiliyor.

Her iki durumda da, Sony henüz 2023’te PS5’e olan talebi karşılayamayacağı bir yıl daha hazırlanıyor gibi görünüyor. Neler düşünüyorsunuz? Bize yorumlar kısmından bildirin.