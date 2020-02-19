Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 9 ile ilgili iddialar ortaya atıldı
Sony yeni modellerinin tanıtımını MWC 2020’de yapacaktı. Fakat hepimizin bildiği üzere organizasyon bu yıl virüs salgını dolayısıyla iptal oldu. Çoğu cihaz hala sır gibi saklanırken Sony Xperia 9 ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler bizlere neler gösteriyor inceleyelim.
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Sony Xperia 9 ile ilgili neler biliyoruz?
Öncelikle aydınlatmamız gereken bir konu var. Sony cihazların isimlendirmeleri konusunda gerçekten tuhaf bir politika izliyor. Hangi modelin hangi segmentte olduğunu sadece ismine bakarak anlamak bazen gerçekten zor olabiliyor. Daha önceki sızıntılarda cihazın adının Xperia 5 plus veya Xperia 1.1 olabileceği de belirtilmişti; o yüzden yine farklı bir isimle duyurulursa şaşırmayın diyelim ve cihazın tüketicileri bekleyen özelliklerine geçelim. Bu cihaz Sony’nin bir önceki model olan Xperia 10 yerine konumlandırdığı bir cihaz. Evet yanlış duymadınız; daha önce de isimlendirme konusunda değindiğim gibi Sony isimlendirmede Xperia 10’dan 9’a geçiyor. Neden 11 değil diye biz de düşünmedik değil. Reddit üzerinden yapılan sızıntılara göre Xperia 9 bizi kavisli bir ekranla karşılayacak. Cihazın üst kısmında büyük bir çerçeve bulunuyor. Alt tarafta ise Sony çerçeveyi biraz kırpmayı başarabilmiş. Cihazın arka tarafında muhtemelen üçlü bir kamera sistemi olacak. Görselde de görebileceğiniz üzere cihazda NFC desteği mevcut. Bir diğer dedikodu ise cihazın Qualcomm’un Snapdragon 765 işlemcisiyle geleceği yönünde. Muhtemel olarak Sony Xperia 9’u ileri bir tarihte yapacağını söylediği online lansmanda tanıtacak.
Akıllı Telefonlar
Realme X50 Pro 5G, 32 MP ön kamera ile geliyor!
Realme’nin 24 Şubat’ta internet üzerinden yapacağı bir etkinlik ile tanıtacağı Realme X50 Pro 5G modeline ait yeni özellikler ortaya çıktı. Bugün itibarıyla ortaya çıkan yeni özellikleri yakından inceleyelim.
Toplamda 6 kameraya sahip olacağı bilinen cihazın ön kısımda çift lensli bir kamera modülüne sahip olacağı ortaya çıktı. Bu lenslerden biri 32 megapiksel çözünürlüğünde 105 derece görüş açısına sahip geniş açılı lens olacak. Diğer lensin çözünürlüğü netlik kazanmamış olsada tahminler 8 megapiksel çözünürlüğünde olacağı yönünde. Bu sensörlerin UIS Super Video Stabilization adında yeni bir video stabilizasyon teknolojisiyle geleceği de ortaya çıkan bilgiler arasında. Bu özelliğin OIS ve EIS’den ne kadar farklı olacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
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Realme X50 Pro 5G modelinin, pas kırmızısı ve yosun yeşili olmak üzere 2 renk seçeneği ile piyasaya sunulacağı bilgisi de Realme’nin avrupa kanadı tarafından açıklandı.
Realme X50 Pro 5G’nin kesinleşen diğer özelliklerine bakacak olursak. Cihaz Snapdragon 865 platformundan güç alacak. 12 GB’a kadar RAM seçeneği ile gelecek olan model depolama tarafında 256 GB’a kadar kapasite sunacak. Kutudan Android 10 işletim sistemini temel alan Realme UI ile çıkacak olan model ekran tarafında 90 Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED panel ile geliyor.
64 megapiksel çözünürlüklü ana kamera ve Wi-Fi 6, cihazın bilinen diğer özellikleri arasında. Pil kapasitesi belli olmayan X50 Pro 5G’nin 65 W SuperDrat hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği biliniyor.
Akıllı Telefonlar
LG K serisi için 3 yeni telefon!
Orta seviye akıllı telefon rekabetinde oldukça hareketli günler yaşanıyor. Bu rekabetin içerisinde yer almak isteyen LG K serisi için üç yeni telefon tanıttı. Sırasıyla K61, K51S ve K41S olarak adlandırılan cihazların teknik özellikleri belli oldu.
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LG K61
Üç telefon arasında en üstün özellikleri olan cihaz diyebiliriz. 19.5:9 FHD+ FullVision ekrana sahip olan cihaz, aynı zamanda dört kameraya sahip. 48 MP‘lik ana kameranın yanı sıra, 8 MP‘lik ultra geniş açı, 2 MP makro çekim kamerası ve 5 MP‘lik derinlik sensörü bulunmakta. Parmak izi okuyucusu da arka tarafta yer almakta. Ön tarafta ise herhangi bir çentik yer almayan telefonda ön kamera delikli ekranda bulunuyor. 4 GB RAM 64GB veya 128 GB depolama alanı seçenekleri ile gelecek cihazın fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı.
LG K51S
Ortanca kardeş olan K51S, 20:9 FullVisiyon ekran teknolojisine sahip ancak abisi K61‘e göre daha düşük bir çözünürlüğe sahip. Dört kameraya sahip olan cihazın ana kamerası 32 MP olarak belirtilmiş. Diğer kameralar sırasıyla 5 MP geniş açı ve 2’şer MP‘lik makro ve derinlik sensörleri olarak belirtilmekte. K61 gibi çentik yer almayan cihazın ön kamerası 13 MP. K51S 3 GB RAM ve 64 GB depolama ile satışa sunulacak.
LG K41S
Üçlünün en küçüğü olan K41S ekran bazında K51S ile hemen hemen aynı ekran paneline yer veren LG, K61 ve K51S‘de yer alan delikli ekranı K41S için tercih etmeyerek damla çentiği tercih etmiş. Arka kamera dörtlüsünde ise ana kamera 13 MP ancak geri kalan sensörler K51S ile aynı. K41S ram ve depolama seçeneklerinde de K51S ile aynı özelliklere sahip olacak.
Gençlere yönelik olması yönüyle bilinen LG K serisi, 2020 yılının ikinci çeyreğinde bu üç telefonu çıkarmaya hazırlanıyor. Yukarıda yer alan özelliklere ek olarak cihazların 4000mAh pil kapasitesi ve MediaTek işlemci ile geleceğini de belirtmek gerek. Fiyat olarak ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Akıllı Telefonlar
Apple Airpods kulaklıkları Android ile kullanma rehberi
Apple’ın son yıllarda yüksek satış rakamları elde ettiği Apple Airpods kulaklıkları Android işletim sistemli cihazlarınızla da kullanabiliceğinizi biliyor muydunuz ? Nasıl yapılacağını rehberimizde anlatıyoruz.
Apple Airpods kulaklıkları seven ve aktif gürültü engelleme, uzun pil ömrü gibi özelliklerinden yararlanmak isteyen bir Android kullanıcısıysanız, iPhone kullanıcılarının yaptığına ek birkaç adım ile sizde Airpods kulaklıkları kullanabilirsiniz. iPhone ile kullanabileceğiniz bazı özelliklerden mahrum kalacak olsanız da kullanabileceğiniz özellikler hiç de az değil.
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Airpods, Android cihazlar ile nasıl eşleştirilir?
- İlk olarak Android cihazınızda “Ayarlar” menüsünden “Bluetooth” ayarlarına girin.
- “Yeni cihaz ekle” veya “Eşleştir” butonuna tıklayın.
- Airpods’ların kutusunu açın ve kutunun arka bölümünde bulunan tuşa bildirim ışığı beyaz renkte yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun.
- Android cihazınızın bluetooth cihazlar listesinde Airpos’ları seçin ve eşleştirme işlemini tamamlayın.
Bu işlem sonrası Apple Airpods kulaklıkları Android işletim sistemli cihazlarınız üzerinde herhangi bir kablosuz kulaklık gibi kullanabilirsiniz. Eşleştirme sonrası kulaklıklar, kutularından çıktıklarında cihazınız ile otomatik bağlantı kuracak ve kutularına yerleştirildiklerinde bağlantıyı otomatik olarak sonlandıracaklar.
Kullanabileceğiniz özellikler
- Airpods üzerinden dokunmatik kontroller ile müzik durdurma, başlatma,bir sonraki ve bir önceki şarkıya gitmek.
- Airpods üzerinde uzun dokunmatik kontroller ile aktif gürültü engelleme özelliği kapatmak ve açmak.
- Kutudan çıkarıldığında otomatik bluetooth bağlantısı kurmak ve kutuya yerleştirildiğinde bağlantıyı sonlandırmak.
- Telefonunuz ters kablosuz şarj desteği sunuyorsa kulaklıkları telefon ile şarj etmek.
Kullanamayacağınız özellikler
Çoğumuzun tahmin edebileceği gibi Apple kendi ürünü kulaklıkları iPhone ile kullanmanızı istiyor. Airpods’ları Android işletim sistemli bir cihaz ile kullandığımızda aktif olmayan özellikler şu şekilde:
- Kulaklıkları kulağımızdan çıkardığımızda otomatik olarak müziği durdurma ve taktığımızda devam etme özelliği.
- Telefon üzerinden kulaklıkların şarj durumunu görmek. (Bu özellik için 3. parti bir uygulama olan AirBattery uygulamasına ihtiyacınız olacak).
- Airpods üzerinden kişisel asistanları aktif etmek ve komut vermek.
Kullanamayacağınız özellikler sizin için önemli ise Apple Airpods yerine Android ile tam uyumlu rakiplerine şans vermeyi düşünebilirsiniz.