Sony Xperia 9 ile ilgili iddialar ortaya atıldı

Sony yeni modellerinin tanıtımını MWC 2020’de yapacaktı. Fakat hepimizin bildiği üzere organizasyon bu yıl virüs salgını dolayısıyla iptal oldu. Çoğu cihaz hala sır gibi saklanırken Sony Xperia 9 ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler bizlere neler gösteriyor inceleyelim.

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Sony Xperia 9 ile ilgili neler biliyoruz?

Öncelikle aydınlatmamız gereken bir konu var. Sony cihazların isimlendirmeleri konusunda gerçekten tuhaf bir politika izliyor. Hangi modelin hangi segmentte olduğunu sadece ismine bakarak anlamak bazen gerçekten zor olabiliyor. Daha önceki sızıntılarda cihazın adının Xperia 5 plus veya Xperia 1.1 olabileceği de belirtilmişti; o yüzden yine farklı bir isimle duyurulursa şaşırmayın diyelim ve cihazın tüketicileri bekleyen özelliklerine geçelim. Bu cihaz Sony’nin bir önceki model olan Xperia 10 yerine konumlandırdığı bir cihaz. Evet yanlış duymadınız; daha önce de isimlendirme konusunda değindiğim gibi Sony isimlendirmede Xperia 10’dan 9’a geçiyor. Neden 11 değil diye biz de düşünmedik değil. Reddit üzerinden yapılan sızıntılara göre Xperia 9 bizi kavisli bir ekranla karşılayacak. Cihazın üst kısmında büyük bir çerçeve bulunuyor. Alt tarafta ise Sony çerçeveyi biraz kırpmayı başarabilmiş. Cihazın arka tarafında muhtemelen üçlü bir kamera sistemi olacak. Görselde de görebileceğiniz üzere cihazda NFC desteği mevcut. Bir diğer dedikodu ise cihazın Qualcomm’un Snapdragon 765 işlemcisiyle geleceği yönünde. Muhtemel olarak Sony Xperia 9’u ileri bir tarihte yapacağını söylediği online lansmanda tanıtacak.