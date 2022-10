Son yıllarda PlayStation, kendi konsolu dışında daha fazla varlık göstermeye kendini adamış ve birçok oyununu PC’de yayınlamıştır. Ancak PlayStation Studios patronu Hermen Hulst’a göre bu strateji hızlandırılabilir.

Reuters’a verdiği röportajda yönetici bu çabalardan bahsetti: “PC’ye, mobile ve canlı hizmetlere genişlemeyi güçlendirebilecek alanlara daha fazla yatırım, bu bizim için kesinlikle bir olasılık” dedi.

Ayrıca bkz: CD Projekt Cyberpunk’ın Devamını, Yeni The Witcher Üçlemesini ve Daha Fazlasını Duyurdu!

Ne yazık ki Hulst, şirket tarafından ne tür yatırımlar yapılabileceği konusunda ayrıntıya girmedi, ancak bu kesinlikle Sony’nin oyun bölümünün şimdiye kadar her zaman odak noktası olan konsoluna güvenmek niyetinde olmadığını gösteriyor.

Neredeyse bir yıl süren söylentilerin ardından, Sackboy: A Big Adventure’ın PC’ye taşınacak bir sonraki oyun olacağı geçtiğimiz günlerde doğrulandı. Aynı söylentinin, bir başka PlayStation’a özel oyun olan Returnal’ın da PC’ye gelecek oyunlardan biri olabileceğini öne sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Halihazırda platforma taşınmış veya taşınması planlanan tüm oyunların yer aldığı listeyi buradan kontrol edebilirsiniz.

Mobil tarafta ise Sony, Ağustos ayında Savage Game Studios’u satın aldıktan sonra mobil cihazlar için bir AAA oyun üzerinde çalıştığını duyurdu. Ancak başlığın ayrıntıları PlayStation tarafından açıklanmadı.

Axios web sitesine konuşan Sony yöneticisi, canlı hizmet oyunları veya hizmet olarak oyunlar olarak adlandırılan ve örneğin Fortnite ve Apex Legends’ı çerçeveleyen bir kategori hakkında da yorum yaptı. Son zamanlarda Japon şirket, Haven Studios gibi markaları tam olarak bu tür oyunlar geliştirmek için satın aldı.

Hulst, “Çok oyunculu canlı operasyonlarla ilgili olarak toplam 12 projeyi hayata geçirdik” dedi. Bu oyunların hiçbiri resmi olarak duyurulmadı ve hatta yönetmen, hizmet tipi oyunlardan bazılarının başarılı PlayStation serilerine dayanmasının mümkün olduğunu itiraf etti.

New interview with Herman Hulst

– live-service games will come from newly acquired teams & Sony's internal teams too

– not all of them will use original IPs

– SP titles still the most profitable ones

– more cross-gen titles could come (case by case)https://t.co/8R85gjsIQX pic.twitter.com/qwVkLkYSnh

— Nibel (@Nibellion) October 4, 2022