Sony’den Yeni Mini Telefon: ZG Compact

Sony’nin 2018 yılında satışa sunması beklenen uygun fiyatlı ZG Compact cihazı GeekBech’te ortaya çıktı.

Sony, özellikle Xperia XZ Premium ve Xperia XZ1 telefonları ile farkını ortaya koydu diyebiliriz. Tam bir üst seviye fiyat/performans telefonları olan, genel olarak sadece tasarımda yeni nesili takip etmemesi dışında eleştiri almayan Sony Mobile, yeni telefonu üzerinde çalışıyor. Geekbench testinde ortaya çıkan ZG Compact adlı telefonu, teknik özellikler ile fazlasıyla garip görünyor.

Aldığı tek çekirdeklide 1333, çokluda ise 3097 puan ile Z5 Compact’tan bile düşük skor yakalayan, 2GB RAM ve Snapdragon 810 yonga seti ile görülen cihaz, iki ihtimali ortaya çıkarıyor. Ya bu telefon Sony tarafından çalışılmayan sahte bir cihaz üzerinden test edildi, ya da Sony Mobile Compact ailesine uygun fiyatlı ama eski nesil bir güçlü yonga seti kullanan cihaz sunma hazırlığında.

Bu cihazın gerçek olup olmayacağını ise ilerleyen günlerde anlamış olacağız.