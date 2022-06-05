Teknoloji şirketlerinin sürdürülebilirlik yönündeki baskısı yeni değil. Her yıl hem ürünlerinde hem de ambalajlarında geri dönüştürülmüş malzeme kullanan farklı şirketlere sıklıkla rastlıyoruz. Razer bu konuda bir adım atarakDünya Çevre Günü kutlamalarına denk gelen Amerikan şirketi, Basilisk V3 ve DeathAdder Essential oyun farelerinin dünyada ECOLOGO sertifikasını alan ilk farelerini duyurdu.

Ne anlama geliyor? Yukarıda bahsedilen Razer ürünlerinin Underwriters Laboratories (UL) tarafından kapsamlı bir araştırma sürecine tabi tutuluyor. Şu andan itibaren, her iki oyun faresi de UL2710 sürdürülebilirlik standartlarını karşıladıklarını belgeleyen Tip I eko etiketi taşıyacak; bu, bu tür çevre birimlerinde şimdiye kadar görülmemiş bir şey. Basit bir ifadeyle, dünyadaki ilk ekolojik fareleridir.

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Razer’ın ECOLOGO sertifikasını almak için Basilisk V3 ve DeathAdder Essential farelerinin titiz bir değerlendirmeden geçmesi gerekiyordu. Bu aynı zamanda fabrikalarda yüz yüze denetimlerin yapılmasını ve sürdürülebilirlik girişimlerinin şeffaflığını kolaylaştırmak için kurumsal kriterlerin doğrulanmasını da içeriyor.

Dünyanın ilk ekolojik Mouse’ları Razer’dan

Bahsedilmesi gereken ilginç bir nokta, Razer oyun farelerinin şu anda Avrupa Birliği tarafından kısıtlanmış kimyasallardan arınmış olduklarını göstermek için denetlenmiş olmasıdır; Hatta kullanıcıların cildinde tahrişe neden olmadığını kanıtlamak zorunda kalmışlardır. Ve tahmin edebileceğiniz gibi, hem yeniden kullanılan malzeme miktarı hem de ağır metal ve klor bulunmadığını doğrulamak için ambalajın sürdürülebilirliği de değerlendirilir.

Ancak Razer’in önerdiği şey, oyun farelerini sertifikalandırma çabalarıyla sınırlı değil. ABD şirketi, verimlilik kataloğundan bazı çevre birimleriyle benzer bir sürdürülebilirlik stratejisi yürütmeyi planladığını belirtti.

Razer’in sürdürülebilirlik için gelecek planları, Underwriters Laboratories’den alınan sertifikalarla sınırlı değildir. Tanınmış çevre birimleri markası, aynı zamanda birden fazla plan yoluyla amaca olan bağlılığını genişletmeyi vaat ediyor. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.