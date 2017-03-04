Sony Xperia XZ Premium, MWC 2017’nin En İyi Telefonu Seçildi

Her yıl Barselona’da düzenlenen Mobile World Congress kapsamında GSM Arena tarafından verilen En İyi Yeni Akıllı Telefon ödülü bu sene Sony’e gitti.

Sony’nin yeni bayrak gemisi Xperia XZ Premium ayrıca Birleşik Krallık Blog Ödülleri’nde En Yenilikçi Cihaz ödülünü alırken, Tech Radar tarafından Okuyucuların Seçimi ve En İyi Akıllı Telefon ile Wired dergisi tarafından En Havalı Telefonu seçildi.

Şirketin CEO’su Hitoki Totoki yaptığı açıklamada Xperia XZ Premium’un şirketin bugüne kadar çıkarmış olduğu teknolojik olarak en gelişmiş akıllı telefon olduğunu belirtti. Bu ödülün kendilerini onurlandığını belirten Totoki ürünün şimdiye kadar iş ortaklarından, medyadan, tüketicilercen ve endüstri içerisindeki kişilerden övgü dolu sözler aldığını belirtti.

Sony Mobile CMO’su Michael O’Hara ise MWC kapsamında GSMA tarafından düzenlenen Glomo Ödülleri’nde bu hafta aday olan ve ödül kazanan herkesi tebrik ettiklerini ve Glomo Ödülleri’nin sürekli bir devinim içerisinde bulunan mobil endüstrisinde, yenilikçiliği ve gelişimi desteklediğini belirtti. O’Hara ayrıca bu ödülü kendilerine layık gördükleri için katkısı olan herkese teşekkür etti.